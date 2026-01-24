Milyen arcváltozások jelzik a koleszterinproblémákat?

A bőrön és a szem körüli jellegzetes elváltozások megjelenése összefüggésben lehet a megemelkedett koleszterinszinttel. N. Dzhavakhia terapeuta elmagyarázta ezt, felsorolva számos jelet, amelyekre figyelni kell.

A szakember szerint az egyik legfeltűnőbb tünet a xantóma. Ezek sárgás csomók, amelyek az arcon, a szemhéjon vagy a test más területein jelenhetnek meg. Ezek zsíros anyagok felhalmozódásai a bőrben, beleértve a koleszterint és a triglicerideket. Ahogy az orvos elmagyarázta, az ilyen kinövések a lipidanyagcsere zavarai miatt jelennek meg.

A magas koleszterinszint egy másik lehetséges jele a szaruhártya-ív. Ez a szaruhártya széle körüli világos gyűrűként jelenik meg. A terapeuta hangsúlyozta, hogy ez az elváltozás nem befolyásolja a látást, és nem jelent veszélyt.

Továbbá a magas koleszterinszintű emberek gyakran túlsúlyosak. A szakember szerint ez az étkezési tényezőknek, különösen a magas kalóriatartalmú és a transzzsírokat tartalmazó ételeknek köszönhető - írta meg a Gismeteo.