Miért emlékeznek nehezen az emberek az álmaikra?

Az élénk és érzelmileg telített álmokra jobban emlékezünk

 2026. január 24. szombat. 17:01
Bár életünk körülbelül egyharmadát alvással töltjük, álmaink részleteinek felidézése nehéz lehet. Miért van ez?

Az egyik ok az, hogy az alvásért felelős elektromos jelek és kémiai reakciók ébredéskor elhalványulnak. Előfordulhat, hogy az álom részletei később újra felszínre kerülhetnek az emlékezetben, különösen akkor, ha az embernek hasonló élményei vannak, amelyek az agy ugyanazon területeit aktiválják. Az élénk és érzelmileg telített álmokra jobban emlékezünk, mert erős érzelmeket váltanak ki, jelenti a TechInsider.

Egy másik ok a hirtelen ébredés. Ha valaki túl gyorsan ébred fel, például egy ébresztőóra hangjára, az agynak nincs ideje átvinni az információt a rövid távú memóriából a hosszú távú memóriába. A lassú ébredés növeli annak valószínűségét, hogy az álomra emlékezni fog.

Az alvászavarok az álmok felidézését is befolyásolják. Például az álmatlanság lerövidítheti az alvás REM fázisát, amely során az álmok leggyakrabban előfordulnak. Ilyen esetekben az agynak egyszerűen nincs elég ideje a megfogalmazásukra és feldolgozásukra.

