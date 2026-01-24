Miért emlékeznek nehezen az emberek az álmaikra?

Az egyik ok az, hogy az alvásért felelős elektromos jelek és kémiai reakciók ébredéskor elhalványulnak. Előfordulhat, hogy az álom részletei később újra felszínre kerülhetnek az emlékezetben, különösen akkor, ha az embernek hasonló élményei vannak, amelyek az agy ugyanazon területeit aktiválják. Az élénk és érzelmileg telített álmokra jobban emlékezünk, mert erős érzelmeket váltanak ki, jelenti a TechInsider.

Egy másik ok a hirtelen ébredés. Ha valaki túl gyorsan ébred fel, például egy ébresztőóra hangjára, az agynak nincs ideje átvinni az információt a rövid távú memóriából a hosszú távú memóriába. A lassú ébredés növeli annak valószínűségét, hogy az álomra emlékezni fog.

Az alvászavarok az álmok felidézését is befolyásolják. Például az álmatlanság lerövidítheti az alvás REM fázisát, amely során az álmok leggyakrabban előfordulnak. Ilyen esetekben az agynak egyszerűen nincs elég ideje a megfogalmazásukra és feldolgozásukra.