Miért lett rosszul hirtelen a nagyi? Lehet, nem is a demencia

Van az a konyhaasztal, amin több a gyógyszer, mint a terítő minta. Reggel vérnyomásra, délben gyomorra, este alvásra, „ha kell” fájdalomra és persze „valami a nyugtalanságra”, lefekvés előtt pedig az összeset egyszerre. A család megnyugszik, rendben, kezeljük a nagyi betegségét. Csakhogy sokszor nem a demencia gyorsul fel, hanem a gyógyszerek kezdenek egymással beszélgetni . És az a beszélgetés nem mindig jóhangulatú.

A WHO szerint világszerte 57 millió ember él demenciával, és évente közel 10 millió új eset jelenik meg, ez már rég nem időskorra jellemző baj, hanem komoly társadalmi szintű, népegészségügyi probléma. A gond az, hogy a demenciával élők gyakran több betegségre kapnak kezelést, így könnyen kialakul a polifarmácia (túl sok, párhuzamos gyógyszer használata). Európai adatok alapján a 65 év felettiek körében a polifarmácia előfordulása országonként kb. 26–40% körül mozog.

És itt kezdődik el igazán a történet. Nem a tabletta a bűnös, hanem azok kombinációja.

Önmagában egy altató, egy nyugtató vagy egy antidepresszáns szedése indokolt lehet. A probléma ott alakul ki, váratlanul is, amikor három-négy agyra ható készítmény egyszerre van jelen, és mind ugyanabba az irányba hat, lassít, szédít, kábít, összezavar.

Egy nagy adatbázison alapuló tanulmány szerint 2018-ban 1,16 millió demenciával élő idős emberből 13,9% kapott olyan kombinációt, ami már „CNS-aktív polifarmáciának” számított (legalább 3, idegrendszerre ható gyógyszer átfedéssel). A kutatók külön kiemelik, ez növelheti az elesés, a kognitív romlás és akár a halálozás kockázatát.

Még frissebb amerikai összegzések szerint a demenciával élők körében kb. minden negyedik beteg kap ilyen, potenciálisan kockázatos idegrendszeri gyógyszert (altatók, benzodiazepinek, antipszichotikumok stb.).

Valószínűleg, amikor valaki egy új gyógyszer után hirtelen furcsábban viselkedik az nem „hiszti”. Lehet, hogy a szervezete csak jelzi, ez így már túl sok.

A gerontológusok egyik rémálma az úgynevezett antikolinerg terhelés, olyan hatás, amely szájszárazságot, székrekedést, vizeletretenciót, homályos látást és igen, zavartságot, delíriumot is okozhat.

Az American Geriatrics Society Beers-kritériumai (az időseknek kockázatos gyógyszerek listája) külön kiemelik, hogy az antikolinerg szerek halmozódó használata összefügghet eleséssel, delíriummal és demenciával, ezért rendszeres gyógyszerfelülvizsgálatot javasolnak. És itt jön a meglepetés, az antikolinerg hatás nem csak „komoly pszichiátriai” gyógyszereknél fordul elő. Lehet benne régi típusú antihisztamin, hányinger elleni szer, sőt bizonyos antidepresszáns is.

A leggyakoribb „veszélyes párosítások”

Ez nem egy tiltás, hanem inkább figyelmeztető tábla. Ezek együtt gyakrabban okozhatnak gondot:

Altató/nyugtató + fájdalomcsillapító (opioid) → súlyosabb szédülés, elesés, légzéslassulás kockázata

→ súlyosabb szédülés, elesés, légzéslassulás kockázata Több nyugtató egyszerre (benzodiazepin + „Z-altató” + alkohol) → „reggeli köd”, bizonytalanság, zavartság

(benzodiazepin + „Z-altató” + alkohol) → „reggeli köd”, bizonytalanság, zavartság Antipszichotikum + altató → túlzott szedáció, esések

→ túlzott szedáció, esések Antikolinerg hatású szerek halmozása → delírium, memóriazavar, „mintha rosszabbodna a demencia”

A „gyógyszerkaszkád”, amikor a mellékhatást új gyógyszerrel kezelik és elindul a láncreakció. Ez a folyamat a valóságban így néz ki:

Altató → reggeli kótyagosság Kótyagosság → „biztos romlik a demencia” „Romlik” → még egy nyugtató a nyugtalanságra Nyugtató → elesés Elesés → fájdalomcsillapító Fájdalomcsillapító → székrekedés Székrekedés → „valami arra is kell”

És egyszer csak ott állunk, hogy nem a beteg lett nehezebb eset, hanem a gyógyszerlista lett hosszabb, mint egy regény.

A demencia sokszor olyan, mint egy sötét folyosó, a család tapogatózik, az érintett pedig néha mintha eltűnne a szemünk elől. De néha a „romlás" mögött nem új tragédia van, hanem egy túl hangos gyógyszerkórus.

Ha valaki több szakorvoshoz jár (belgyógyászat, kardiológia, mozgásszervi, neurológia, urológia, pszichiátria és még sorolhatnánk), könnyen előfordul, hogy mindenhol „rákerül” a listára még egy új gyógyszer, miközben az összkép már egyik orvosnál sincs meg. Ilyenkor különösen fontos egy úgynevezett gyógyszerfelülvizsgálat, egy tapasztalt háziorvos, belgyógyász, geriáter (idősgyógyász) vagy klinikai szemléletű farmakológus / gyógyszerész végig tudja nézni, hogy van-e gyógyszerkaszkád, felesleges átfedés, veszélyes kombináció, és mi az, amit fokozatosan, biztonságosan lehet egyszerűsíteni. Sokszor már az is óriási nyereség, ha a „tízféle pirula” helyett csak annyi marad, amennyi valóban szükséges, mert az idős szervezetnek nem a gyógyszerek számától lesz stabilabb az állapota, hanem attól, hogy átlátható és összehangolt a kezelés.

Rendkívül fontos! A gyógyszert nem elhagyni kell hirtelen, hanem okosan átnézetni, mert a jó cél (nyugalom, alvás, fájdalomcsillapítás) a rossz keverék együthatása miatt a visszájára fordulhat.

És amikor ezt a kórust lejjebb tekerik – egy alapos gyógyszer-áttekintéssel – akkor csoda helyett történik valami sokkal jobb, visszajön a nagyi mosolya.

(A cikk tájékoztató jellegű, nem helyettesít orvosi vizsgálatot. Gyógyszermódosítást csak orvossal konzultálva, orvosi utasításra szabad megtenni.)