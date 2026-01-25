2026. január 25., vasárnap

Előd

Vita a demográfiáról
Így főzhetünk energiatakarékosan a hideg időben

Nem kell lemondanunk kedvenc ételeinkről

 2026. január 25. vasárnap. 15:38
A megemelkedett rezsiköltségek miatt egyre több háztartásban kerül elő a kérdés: hogyan lehetne kevesebb energiát használni főzés közben, miközben a család továbbra is jókat eszik?

Az energiatakarékos főzés szerencsére nem azt jelenti, hogy le kell mondanunk a kedvenc meleg ételeinkről – elég néhány tudatos döntés és praktikus konyhai megoldás – írja a mindmegette.hu.

A hideg hónapokban magasabb a háztartások energiafogyasztása: többet fűtünk, gyakrabban főzünk, és előnyben részesítjük a tartalmas, meleg fogásokat, így nem mindegy, hogy főzés közben mennyi energiát használunk. Ráadásul az energiatakarékos főzés nemcsak a villany- vagy gázszámlát csökkenti, hanem időt és konyhai munkát is spórolhatunk vele.

Az energiatakarékosság a konyhában nem bonyolult technológiákról szól, hanem arról, hogy a megfelelő eszközt a megfelelő feladatra használjuk. Egy korszerű főzőlap, egy jól záródó fedő vagy egy hatékony konyhai gép jóval kevesebb energiával végzi el ugyanazt a munkát.

  • Air fryer
    A forrólevegős sütő rövid idő alatt elkészíti a sült krumplit, zöldségeket vagy akár a fasírtot, jóval kevesebb energiával, mint egy hagyományos sütő. Kisebb adagoknál kifejezetten ideális, ráadásul a maradékok is újra ropogósak lesznek benne.
  • Lassú főző (slow cooker)
    Ez az eszköz hosszú órákon át, alacsony hőfokon dolgozik, mégis meglepően kevés energiát használ. Reggel elég beletenni az alapanyagokat, estére pedig kész a tartalmas leves vagy pörkölt.
  • Nyomástartó edény (kukta)
    A kukta lerövidíti a főzési időt, így kevesebb energiára van szükség. Hüvelyesekhez, levesekhez és húsos ételekhez különösen jó választás.
  • Mikrohullámú sütő
    A mikróval párolhatunk, olvaszthatunk, sőt komplett fogásokat is készíthetünk. Energiatakarékos megoldás, hiszen lényegesen kevesebbet fogyaszt, mint a sütő.
  • Levesfőző
    A levesfőző egyszerre főz és turmixol, így 20–30 perc alatt elkészíti a krémleveseket, minimális energiafelhasználással.

További praktikus tipp például az, hogy használjunk fedőt, így akár 20–30%-kal is csökkenhet a főzési idő. Ne hagyjuk a konyhai gépeket készenléti módban, ha pedig már bekapcsoltuk a sütőt, süssünk több ételt egyszerre. Érdemes figyelni a fogyasztást is, így könnyebb felismerni a pazarlást.

