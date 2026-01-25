Így főzhetünk energiatakarékosan a hideg időben

A megemelkedett rezsiköltségek miatt egyre több háztartásban kerül elő a kérdés: hogyan lehetne kevesebb energiát használni főzés közben, miközben a család továbbra is jókat eszik?

Az energiatakarékos főzés szerencsére nem azt jelenti, hogy le kell mondanunk a kedvenc meleg ételeinkről – elég néhány tudatos döntés és praktikus konyhai megoldás – írja a mindmegette.hu.

A hideg hónapokban magasabb a háztartások energiafogyasztása: többet fűtünk, gyakrabban főzünk, és előnyben részesítjük a tartalmas, meleg fogásokat, így nem mindegy, hogy főzés közben mennyi energiát használunk. Ráadásul az energiatakarékos főzés nemcsak a villany- vagy gázszámlát csökkenti, hanem időt és konyhai munkát is spórolhatunk vele.

Az energiatakarékosság a konyhában nem bonyolult technológiákról szól, hanem arról, hogy a megfelelő eszközt a megfelelő feladatra használjuk. Egy korszerű főzőlap, egy jól záródó fedő vagy egy hatékony konyhai gép jóval kevesebb energiával végzi el ugyanazt a munkát.

Air fryer

A forrólevegős sütő rövid idő alatt elkészíti a sült krumplit, zöldségeket vagy akár a fasírtot, jóval kevesebb energiával, mint egy hagyományos sütő. Kisebb adagoknál kifejezetten ideális, ráadásul a maradékok is újra ropogósak lesznek benne.

Lassú főző (slow cooker)

Ez az eszköz hosszú órákon át, alacsony hőfokon dolgozik, mégis meglepően kevés energiát használ. Reggel elég beletenni az alapanyagokat, estére pedig kész a tartalmas leves vagy pörkölt.

Nyomástartó edény (kukta)

A kukta lerövidíti a főzési időt, így kevesebb energiára van szükség. Hüvelyesekhez, levesekhez és húsos ételekhez különösen jó választás.

Mikrohullámú sütő

A mikróval párolhatunk, olvaszthatunk, sőt komplett fogásokat is készíthetünk. Energiatakarékos megoldás, hiszen lényegesen kevesebbet fogyaszt, mint a sütő.

Levesfőző

A levesfőző egyszerre főz és turmixol, így 20–30 perc alatt elkészíti a krémleveseket, minimális energiafelhasználással.

További praktikus tipp például az, hogy használjunk fedőt, így akár 20–30%-kal is csökkenhet a főzési idő. Ne hagyjuk a konyhai gépeket készenléti módban, ha pedig már bekapcsoltuk a sütőt, süssünk több ételt egyszerre. Érdemes figyelni a fogyasztást is, így könnyebb felismerni a pazarlást.