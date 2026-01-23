Ezzel a trükkel gyerekjáték a tojáspucolás + VIDEÓ

A főtt tojást amilyen könnyű elkészíteni, olyan nehéz megpucolni. Egy zseniális trükkel azonban gyors és egyszerű is lehet.

Henry O’Connor tojásszakértő és a Better Eggs alapítója megosztott egy meglepően egyszerű és gyors tojáspucolási módszert, amelyhez csupán egy pohárra és egy kevés vízre van szükség. A technika lényege, hogy a tojás héja egyenletesen megrepedjen, miközben a belső hártya elválik a tojásfehérjétől – írja a mindmegette.hu.

A tojás főzése során a fehérje megszilárdul, és gyakran szinte „ráragad” a belső hártyára. Ez különösen igaz a frissebb tojásokra, amelyeknél a héj és a tojás közötti kapcsolat erősebb. Így hiába kopogtatjuk, áztatjuk vagy próbáljuk kanállal alányúlva hámozni, a végeredmény sokszor csúnya és egyenetlen lesz.

A most terjedő tojáspucolós trükk a következőket ajánlja: tegyünk egy kevés hideg vizet egy pohárba, majd helyezzük bele a már megfőtt tojást. Fedjük le a pohár tetejét a tenyerünkkel – vagy egy fedővel – és rázzuk határozottan néhány másodpercig. A víz tompítja az ütődést, miközben a rázás apró repedéseket hoz létre a héjon. Ennek hatására a belső hártya fellazul, a héj pedig szinte egy darabban lecsúszik.

A magyarázat a tojásfőzés kémiájában rejlik. Hő hatására a tojásfehérje kissé összehúzódik és elválik a héjtól, ám a belső hártya gyakran feszes marad. A vízben való rázás pont ezt a kötést szünteti meg, anélkül hogy a tojás megsérülne.