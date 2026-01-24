Egyszerű módszer, amellyel csökkenthető 13 ráktípus kialakulásának kockázata

A fogyás és az egészséges testsúly fenntartása jelentősen csökkentheti 13 ráktípus kialakulásának kockázatát – jelentette M. Lahera endokrinológus az El Españolnak adott interjújában .

A szakember szerint a túlsúly szisztémás negatív hatással van a szervezetre, és hozzájárul a rosszindulatú daganatok kialakulásához kedvező feltételek megteremtéséhez. Az orvos megjegyezte, hogy az elhízás károsítja a sejtek DNS-ét, ami növeli a kontrollálatlan daganatsejt-növekedés valószínűségét.

Továbbá a zsírszövet aktívan részt vesz a hormonális anyagcserében. Enzimeket termel, amelyek növelik a szervezet ösztrogénszintjét. Az endokrinológus szerint ennek a hormonnak a megemelkedett szintje serkentheti a hormonfüggő rákos megbetegedések kialakulását.

Az anyagcserezavarok további szerepet játszanak. Az elhízás gyakran hiperinzulinémiához és az inzulinszerű növekedési faktor (IGF-1) szintjének emelkedéséhez vezet, amelyek szintén összefüggésben állnak a rák fokozott kockázatával.

M. Lahera hozzátette, hogy a túlsúly a leptin és a rezisztin – az anyagcserét és a gyulladást befolyásoló hormonok – egyensúlyának megváltozásával jár. Továbbá az elhízott embereknél nagyobb valószínűséggel alakul ki bélrendszeri diszbiózis, ami az orvos szerint a rák kockázatát is növeli.