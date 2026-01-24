Egészségtelen étkezési szokások, amelyeket gyakran egészségesnek tartanak

Nem minden étrendi ajánlás valóban előnyös – mondta M. Kupreeva táplálkozási szakértő a HuffPostnak.

A szakértő szerint a magas feldolgozottságú vegetáriánus húspótlók a megkérdőjelezhető szokások listájának élén állnak. Gyakran nagy mennyiségű sót, tartósítószert és egyéb adalékanyagokat tartalmaznak, ami növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.

A táplálkozási szakértő úgy véli, hogy az instant gabonapelyhek és gyümölcslevek előnyeit túlbecsülik. Ezek a termékek nagyon kevés tápanyagot és sok cukrot tartalmaznak. A fehérjeszeletek és -porok is kétségeket vetettek fel: kényelmes nassolnivalók lehetnek, ha szorít az idő, de egyébként a teljes értékű fehérjeforrások sokkal egészségesebbek.

A szakember megkérdőjelezte a sárgája nélküli tojásfogyasztás szokását is. Szerinte a sárgája elengedhetetlen a szervezet számára, és nem érdemes lemondani róla, kivéve, ha az orvos másképp tanácsolja.