Ételek, amik segíthetnek a stressz leküzdésében

A modern élet tele van stresszel, és nem mindig csábító gyógyszerekkel leküzdeni. Nem mindenki imád edzőterembe járni. A tudósok rámutatnak, hogy már az is jó ötlet, ha leülünk egy asztalhoz. Számos termék létezik, amelyek segíthetnek a nyugodtabbnak érezni magunkat.

A táplálkozás befolyásolja a szervezet stresszre adott válaszát, segít szabályozni a vércukorszintet, a gyulladásokat, valamint szabályozza az alvás minőségét és az étvágyat.

Amikor a napi rutinunkat hosszú munkanapok, rossz alvás és rendszertelen étkezési szokások zavarják meg, a szervezetünk nagyobb valószínűséggel tapasztal hirtelen energialöketeket, ingerlékenységet és intenzív éhséget.

A stresszes és fáradt emberek gyakran kihagynak teljes étkezéseket, vágynak az édességekre, és olyan étrendet fogyasztanak, amelyben a feldolgozott élelmiszerek dominálnak. A túlevés is gyakori a stresszesek körében.

„A rendszeres étkezés, a fehérje és rostbevitel előtérbe helyezése, valamint az olyan ételek választása, amelyek stabil energiaszintet biztosítanak, segíthet enyhíteni a szervezet stresszreakcióját, ahelyett, hogy súlyosbítaná azt” – mondják a szakértők. Szóval, mely ételek segíthetnek a stressz kezelésében?

A nap indításához fontos betartani a kiegyensúlyozott reggeli alapelveit – ez segít szabályozni a stresszhormon (kortizol) szintjét. A zabpehely vagy a tojás kiváló választás a reggelihez. A reggeli kihagyása növelheti a kortizolszintet, míg a fehérjében gazdag étkezések segítenek enyhíteni a túlzott stresszt.

A tojás kiváló minőségű fehérjét és esszenciális aminosavakat tartalmaz. A zab elősegíti a szénhidrátok lassabb felszabadulását, ami stabilizálja a vércukorszintet.

„A zab kiváló oldható rostforrás is, amely táplálja a hasznos bélbaktériumokat, elősegítve az egészséges mikrobiom kialakulását, amely kölcsönhatásba lép az aggyal a stresszreakciók szabályozása érdekében” – hangsúlyozzák a szakértők.

Egy másik táplálék a lelki békéhez a friss hal. Az omega-3 zsírsavak segítenek csökkenteni a szervezetben a gyulladásokat és a stressz-szintet. Ajánlott hetente legalább két adag halat fogyasztani (egy adag körülbelül 140 g).

A narancs, a bogyós gyümölcsök és az étcsokoládé szintén stresszoldó ételeknek számít. A C-vitamin elengedhetetlen az egészséges mellékvesékhez, amelyek részt vesznek a stresszhormonok termelésében. Kontrollált vizsgálatok kimutatták, hogy a magasabb C-vitamin-bevitellel rendelkező embereknél a kortizolszint gyorsabban tér vissza a normális szintre akut stressz után.

A bogyós gyümölcsök gazdagok flavonoidokban, amelyek antioxidáns tulajdonságaikról ismertek. A csokoládé és a tea erős növényi vegyületeket tartalmaz, amelyek csökkentik az oxidatív stresszt.

A nyugodtabb hangulat érdekében fogyasszon sötétzöld leveles zöldségeket. A spenót és a kelkáposzta kiváló stresszoldó. Magnéziumot és folátot tartalmaznak, amelyek az idegrendszer szabályozásáért felelősek. Az alacsony magnéziumszint fokozott stresszreakcióval jár, míg a folát támogatja a hangulatszabályozással kapcsolatos neurotranszmitterek termelődését.

Azonban a legjobb, ha kerüljük a cukrot és a feldolgozott élelmiszereket, beleértve a pékárukat, a fehér kenyeret és a tésztát, mivel ezek még jobban növelik a stressz-szintet, írja a Sports.kz.