Amikor a kávé károsítja a szervezetet – és amikor védi azt

Egy tanulmány szerint azok, akik reggel isszák a kávéjukat, csökkenthetik a halálozás kockázatát. A délutáni kávéfogyasztás azonban káros lehet a szervezetre.

A kávé világa sokkal gazdagabb, mint amit a napi rutinból ismerünk

Sokan kezdik a napot egy csésze kávéval. Ez különösen hasznosnak bizonyulhat. Az European Heart Journalban megjelent új tanulmány szerint a kávéfogyasztás időzítése hatással van az egészségre.

Azok, akik csak reggel isznak kávét, csökkenthetik a korai halálozás kockázatát – függetlenül attól, hogy koffeintartalmú vagy koffeinmentes kávéról van szó.

Tanulmány több mint 40 000 résztvevővel

A tanulmány 40 725 felnőtt adatait vizsgálta 1999 és 2018 között, akik egy hosszú távú egészségügyi vizsgálatban vettek részt. Részletes információkat adtak meg étrendjükről, beleértve azt is, hogy mikor ittak kávét. A kutatók három időszakra osztották a fogyasztást: hajnali 4:00 és 11:59, 12:00 és 16:59, valamint hajnali 5:00 és 3:59 között.

Az eredmény egyértelmű volt: Azoknál az embereknél, akik kizárólag reggel itták a kávéjukat, 16 százalékkal alacsonyabb volt a bármilyen okból bekövetkező idő előtti halálozás kockázata. Az eredmény még hangsúlyosabb volt a szív- és érrendszeri betegségek esetében: itt a kockázat 31 százalékkal csökkent. Azok, akik egész nap kávéztak, nem tapasztaltak hasonló szintű védelmet.

Hogyan kapcsolódik a kávéfogyasztás és a szív egészsége?

A kutatók biztosítani akarták, hogy más tényezők ne torzítsák az eredményeket. Ezért olyan jellemzőket vettek figyelembe, mint az életkor, a nem, az etnikai hovatartozás, a jövedelem, a fizikai aktivitás és az ismert, már meglévő betegségek. Még ezen kiigazítások után is megmaradt a reggeli kávéfogyasztás egészségügyi előnyei.

Dr. Lu Qi, a tanulmány vezetője és a Tulane Egyetem professzora a CNN szerint így magyarázta: „Már tudjuk, hogy a kávéfogyasztás összefüggésben áll a jobb szív egészségével. Ez a tanulmány az első, amely az időzítés hatását vizsgálja.”

Vanessa King, táplálkozási szakértő és a Táplálkozási és Dietetikai Akadémia szóvivője azonban rámutatott, hogy ez egy megfigyeléses tanulmány.

Ez azt jelenti, hogy találtak összefüggéseket, de nem lehetett bizonyítani, hogy a reggeli kávéfogyasztás közvetlenül okozza az alacsonyabb kockázatot.

Miért fontos az időzítés?

A kutatók gyanítják, hogy a cirkadián ritmus szerepet játszik. Dr. David Kao, a Colorado Egyetem kardiológusa a CNN-nek elmondta, hogy a délutáni vagy esti kávéfogyasztás megzavarhatja a természetes alvás-ébrenlét ciklust.

Ez csökkentheti a melatoninszintet, amely az alvást szabályozza. Az alacsony melatoninszint magas vérnyomással és a szívbetegségek fokozott kockázatával jár.

A kávé antioxidánsokat is tartalmaz, amelyek semlegesíthetik a szervezetben lévő szabad gyököket. Ezeket a gyököket olyan dolgok termelik, mint a dohányzás vagy a növényvédő szerek, és károsítják a sejteket.

A tanulmány szerint a kávé gyulladáscsökkentő tulajdonságai különösen reggel lehetnek hatékonyak, mivel bizonyos gyulladásos markerek szintje különösen magas ebben a napszakban.

Miért élnek gyakran egészségesebben a kávéfogyasztók?

A tanulmány szerzői szerint más életmódbeli szokások is szerepet játszhatnak. Azok az emberek, akik reggel kávét isznak, általában egészségesebb életet élnek és többet mozognak. Továbbá a tanulmányból hiányoztak azok a genetikai adatok, amelyek megmutathatnák, hogyan dolgozza fel az egyes résztvevők szervezete a koffeint.

King táplálkozási szakértő szerint az alvásra való odafigyelés ugyanilyen fontos. Mindenkit, akinek nehézséget okoz a kávéfogyasztás mellőzése napközben, ellenőriztetni kell alvászavarok, például alvási apnoe szempontjából. A jó alvás segíthet csökkenteni a délutáni kávé utáni sóvárgást, olvasható a focus.de.