A sós víz tényleg gyorsabban forr?

A tűzhelyen lévő vízhez a só hozzáadása valóban befolyásolhatja a forrási időt, de a hatás elenyésző. Lesley-Ann Giddings fizikus elmagyarázza , hogy egy teáskanál só hozzáadása literenként nem csökkenti jelentősen a forrási időt – a különbség csak néhány másodperc.

A só növeli a forráspontot, mert megnehezíti a vízmolekulák számára a folyadékból való kijutást. A sós víz azonban alacsonyabb hőkapacitással rendelkezik, ami azt jelenti, hogy gyorsabban melegszik fel. Például, ha az egyik lábas 100 gramm vizet, a másik pedig 80 gramm vizet és 20 gramm sót tartalmaz, a második lábas gyorsabban forr fel a kisebb folyadéktérfogat és az alacsonyabb hőkapacitás miatt.

A forralási idő jelentős csökkentése érdekében azonban sok sót kell hozzáadni. Fontos megjegyezni, hogy a tengervíz csak körülbelül 3,5% sót tartalmaz, és a legtöbb ember nem főz 20%-os sóoldattal. Ezért a só hozzáadásának a folyadék felmelegedésének gyorsítására gyakorolt ​​hatása nagyon korlátozott.