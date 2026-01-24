Életmód
A sós víz tényleg gyorsabban forr?
Megnehezíti a vízmolekulák számára a folyadékból való kijutást
A só növeli a forráspontot, mert megnehezíti a vízmolekulák számára a folyadékból való kijutást. A sós víz azonban alacsonyabb hőkapacitással rendelkezik, ami azt jelenti, hogy gyorsabban melegszik fel. Például, ha az egyik lábas 100 gramm vizet, a másik pedig 80 gramm vizet és 20 gramm sót tartalmaz, a második lábas gyorsabban forr fel a kisebb folyadéktérfogat és az alacsonyabb hőkapacitás miatt.
A forralási idő jelentős csökkentése érdekében azonban sok sót kell hozzáadni. Fontos megjegyezni, hogy a tengervíz csak körülbelül 3,5% sót tartalmaz, és a legtöbb ember nem főz 20%-os sóoldattal. Ezért a só hozzáadásának a folyadék felmelegedésének gyorsítására gyakorolt hatása nagyon korlátozott.