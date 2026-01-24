Életmód
Miért vannak az emberi agynak redői?
Sok állatnál, például egerekben és patkányokban azonban az agykéreg sima marad
Az agy a központi idegrendszer legbonyolultabb szerve
Fotó: AFP/Science Photo Library/GPR/Science/Gorodenkoff Productions
Lehetővé teszik több neuron befogadását, elősegítve az összetett kognitív funkciók fejlődését. Sok állatnál, például egerekben és patkányokban azonban az agykéreg sima marad. A redők gyakoribbak a nagyobb aggyal rendelkező állatoknál, de vannak kivételek, például a lamantinok.
A redők kialakulása nemcsak az agykéreg növekedésétől, hanem annak fizikai tulajdonságaitól is függ. Érdekes módon ezek a redők és barázdák specifikus mintázatok szerint alakulnak ki, és egyének között következetesek. Ez arra utal, hogy ezeknek a struktúráknak specifikus jelentésük és kapcsolatuk van az agyi funkciókkal.