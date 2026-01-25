Életmód
Mi történik az agyunkban, amikor belső párbeszédet folytatunk?
Amikor magunk nevében beszélünk, a bal agyfélteke aktiválódik
A hangos magunkban beszélés gyakori jelenség, amely lehet normális ön-megerősítés (belső monológ) vagy stresszre adott válasz is
Fotó: NorthFoto
Érdekes módon egy képzeletbeli vita során az agy különböző részei aktiválódnak a szereptől függően. Amikor magunk nevében beszélünk, a bal agyfélteke aktiválódik, míg amikor az ellenféllel játszunk, a jobb agyfélteke.
Az agynak van egy úgynevezett „alapértelmezett módú hálózata” is, amely akkor aktív, amikor nem egy adott feladattal foglalkozunk. A belső gondolkodással van összefüggésben, és spontán gondolatok oka lehet. Segít abban is, hogy a múltbeli tapasztalatok alapján tervezzük meg a jövőt - írta meg a Gismeteo.