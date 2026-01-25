Mi történik az agyunkban, amikor belső párbeszédet folytatunk?

Gyerekként gyakran hangosan beszélünk magunkban, és 5-7 éves korunkra ez a verbalizáció belsővé válik. A kutatások azt mutatják, hogy a belső beszéd ugyanazokat az agyterületeket aktiválja, mint a külső beszéd. Amikor a kísérleti résztvevőket arra kérték, hogy némán beszéljenek magukban egy fMRI gépben, a kutatók a hallóközpontok aktiválódását figyelték meg, mintha szavakat hallanának.

A hangos magunkban beszélés gyakori jelenség, amely lehet normális ön-megerősítés (belső monológ) vagy stresszre adott válasz is

Érdekes módon egy képzeletbeli vita során az agy különböző részei aktiválódnak a szereptől függően. Amikor magunk nevében beszélünk, a bal agyfélteke aktiválódik, míg amikor az ellenféllel játszunk, a jobb agyfélteke.

Az agynak van egy úgynevezett „alapértelmezett módú hálózata” is, amely akkor aktív, amikor nem egy adott feladattal foglalkozunk. A belső gondolkodással van összefüggésben, és spontán gondolatok oka lehet. Segít abban is, hogy a múltbeli tapasztalatok alapján tervezzük meg a jövőt - írta meg a Gismeteo.