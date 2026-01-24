2026. január 24., szombat

Így lesznek egészségesek a sültek?

Az air fryer használata segíthet elérni a mélysütés textúráját kevesebb zsírral. Emellett csökkentheti az ételek akrilamid-tartalmát, amely egy ismert rákkeltő anyag.

Az air fryerek népszerű konyhai eszközzé váltak, mivel egészséges, bűntudatmentes módszerrel készítheti el benne kedvenc sült ételeit.

Sokan állítják, hogy segítenek csökkenteni az olyan népszerű ételek zsírtartalmát, mint a sült krumpli, a csirkeszárnyak, a húsok és a halrudacskák.

Forró levegőt keringtet az étel körül, hogy az ropogós külsőt kapjon.

Ez egy Maillard-reakció néven ismert kémiai reakciót is eredményez. Ez akkor következik be, amikor egy aminosav és egy redukáló cukor hő jelenlétében reakcióba lép, és az élelmiszerek színének és ízének megváltozásához vezet.

A forró levegővel való sütést a mélyhűtött ételek egészséges elkészítési alternatívájaként ismerjük, ugyanis így bő olaj használata nélkül alacsonyabb zsír- és a kalóriatartalmat érhetünk el.

Ahelyett, hogy az ételt teljesen olajba merítenék, a légsütéshez mindössze egy evőkanál (15 ml) olajra van szükség, hogy az olajban sült ételekhez hasonló ízt és állagot elérjük.

Egyes márkák azt állítják, hogy a légsütő használata akár 75 százalékkal is csökkentheti az ételek zsírtartalmát.

Ennek az az oka, hogy a légsütőkhöz lényegesen kevesebb zsírra van szükség a sütéshez, mint a hagyományos sütéshez. Míg sok recept az ételekhez akár 3 csésze (750 ml) olajat is előír, a légsütőben sült ételekhez csak körülbelül egy evőkanál (15 ml) olaj kell.

Egyes tanulmányok szerint a növényi olajokból származó, magasabb zsiradékbevitel összefügg az olyan betegségek, mint a szívbetegségek és a gyulladások fokozott kockázatával.

Az eredmények azonban vegyesek, és más tanulmányok áttekintése azt sugallja, hogy a növényi olajokban található zsírok a szívbetegségek alacsonyabb kockázatával járhatnak együtt.

Ha a derékbőségét szeretné csökkenteni, jó kiindulópont lehet, ha a mélyhűtött ételeket air fryerben készíti el.

A zsír minden grammja kilenc kalóriát tartalmaz, így az étkezési zsír grammonként több mint kétszer annyi kalóriát tartalmaz, mint más makrotápanyagok, például a fehérje és a szénhidrátok. Mivel a levegőn sült ételek zsírtartalma alacsonyabb, az air fryerre való áttérés egyszerű módja lehet a kalóriák csökkentésének és a testsúly kezelésének.

Amellett, hogy az ételek olajban sütése több zsírt és kalóriát eredményez, potenciálisan veszélyes vegyületek, például akrilamid is keletkezhet a sütés során. Az akrilamid egy olyan vegyület, amely a szénhidrátban gazdag élelmiszerekben képződik a magas hőfokon történő főzési módszerek, például a sütés során.

A Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség szerint az akrilamidot „valószínűsíthetően rákkeltő anyagnak” minősítik, amely azt jelenti, hogy egyes kutatások szerint az akrilamid összefüggésbe hozható a rák kialakulásával. A Környezetvédelmi Ügynökség is úgy véli, hogy az akrilamid „valószínűleg rákkeltő az emberre nézve”.

Az ételek légsütéses sütése segíthet csökkenteni az akrilamid-tartalmukat. Egy régebbi tanulmány szerint ugyanis a hagyományos sütéshez képest a légsütés akár kilencven százalékkal is csökkentette az akrilamidszintet.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a légsütés során továbbra is keletkezhetnek más káros vegyületek. Az aldehidek, a heterociklikus aminok és a policiklikus aromás szénhidrogének mind olyan egyéb, potenciálisan veszélyes vegyi anyagok, amelyek a nagy hőfokon történő sütés során keletkeznek, és összefüggésbe hozhatók a rák magasabb kockázatával.

A levegőn sült ételek több szempontból is egészségesebbek lehetnek, mint az olajban sült ételek. Kevesebb bennük a zsír, a kalória, sőt, még néhány potenciálisan káros vegyület is, amelyek a hagyományosan sült ételekben találhatók.

Bár a levegőn sült ételek egészségesebbek lehetnek, van néhány hátránya is, amelyet figyelembe kell venni. Egyrészt a hagyományos sütéshez képest a légsütés hosszabb ideig tart. Amellett, hogy hosszabb sütési időt igényel, a légsütéses ételek általában kissé más ízűek és kevésbé ropogósak.

