Életmód
Így lesznek egészségesek a sültek?
A forró levegő a titok
Az air fryerek népszerű konyhai eszközzé váltak, mivel egészséges, bűntudatmentes módszerrel készítheti el benne kedvenc sült ételeit.
Sokan állítják, hogy segítenek csökkenteni az olyan népszerű ételek zsírtartalmát, mint a sült krumpli, a csirkeszárnyak, a húsok és a halrudacskák.
Forró levegőt keringtet az étel körül, hogy az ropogós külsőt kapjon.
Ez egy Maillard-reakció néven ismert kémiai reakciót is eredményez. Ez akkor következik be, amikor egy aminosav és egy redukáló cukor hő jelenlétében reakcióba lép, és az élelmiszerek színének és ízének megváltozásához vezet.
A forró levegővel való sütést a mélyhűtött ételek egészséges elkészítési alternatívájaként ismerjük, ugyanis így bő olaj használata nélkül alacsonyabb zsír- és a kalóriatartalmat érhetünk el.
Ahelyett, hogy az ételt teljesen olajba merítenék, a légsütéshez mindössze egy evőkanál (15 ml) olajra van szükség, hogy az olajban sült ételekhez hasonló ízt és állagot elérjük.
Egyes márkák azt állítják, hogy a légsütő használata akár 75 százalékkal is csökkentheti az ételek zsírtartalmát.
Ennek az az oka, hogy a légsütőkhöz lényegesen kevesebb zsírra van szükség a sütéshez, mint a hagyományos sütéshez. Míg sok recept az ételekhez akár 3 csésze (750 ml) olajat is előír, a légsütőben sült ételekhez csak körülbelül egy evőkanál (15 ml) olaj kell.
Egyes tanulmányok szerint a növényi olajokból származó, magasabb zsiradékbevitel összefügg az olyan betegségek, mint a szívbetegségek és a gyulladások fokozott kockázatával.
Az eredmények azonban vegyesek, és más tanulmányok áttekintése azt sugallja, hogy a növényi olajokban található zsírok a szívbetegségek alacsonyabb kockázatával járhatnak együtt.
Ha a derékbőségét szeretné csökkenteni, jó kiindulópont lehet, ha a mélyhűtött ételeket air fryerben készíti el.
A zsír minden grammja kilenc kalóriát tartalmaz, így az étkezési zsír grammonként több mint kétszer annyi kalóriát tartalmaz, mint más makrotápanyagok, például a fehérje és a szénhidrátok. Mivel a levegőn sült ételek zsírtartalma alacsonyabb, az air fryerre való áttérés egyszerű módja lehet a kalóriák csökkentésének és a testsúly kezelésének.
Amellett, hogy az ételek olajban sütése több zsírt és kalóriát eredményez, potenciálisan veszélyes vegyületek, például akrilamid is keletkezhet a sütés során. Az akrilamid egy olyan vegyület, amely a szénhidrátban gazdag élelmiszerekben képződik a magas hőfokon történő főzési módszerek, például a sütés során.
A Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség szerint az akrilamidot „valószínűsíthetően rákkeltő anyagnak” minősítik, amely azt jelenti, hogy egyes kutatások szerint az akrilamid összefüggésbe hozható a rák kialakulásával. A Környezetvédelmi Ügynökség is úgy véli, hogy az akrilamid „valószínűleg rákkeltő az emberre nézve”.
Az ételek légsütéses sütése segíthet csökkenteni az akrilamid-tartalmukat. Egy régebbi tanulmány szerint ugyanis a hagyományos sütéshez képest a légsütés akár kilencven százalékkal is csökkentette az akrilamidszintet.
Fontos azonban megjegyezni, hogy a légsütés során továbbra is keletkezhetnek más káros vegyületek. Az aldehidek, a heterociklikus aminok és a policiklikus aromás szénhidrogének mind olyan egyéb, potenciálisan veszélyes vegyi anyagok, amelyek a nagy hőfokon történő sütés során keletkeznek, és összefüggésbe hozhatók a rák magasabb kockázatával.
A levegőn sült ételek több szempontból is egészségesebbek lehetnek, mint az olajban sült ételek. Kevesebb bennük a zsír, a kalória, sőt, még néhány potenciálisan káros vegyület is, amelyek a hagyományosan sült ételekben találhatók.
Bár a levegőn sült ételek egészségesebbek lehetnek, van néhány hátránya is, amelyet figyelembe kell venni. Egyrészt a hagyományos sütéshez képest a légsütés hosszabb ideig tart. Amellett, hogy hosszabb sütési időt igényel, a légsütéses ételek általában kissé más ízűek és kevésbé ropogósak.