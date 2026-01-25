Igaz, hogy a félelem segít megszabadulni a csuklástól?

Isaac Lawrence Young, az amerikai hadsereg Fort Hood-i katonájának tragikus halála a 2020-as évek elején kérdéseket vet fel a csuklás népi gyógymódjainak hatásaival kapcsolatban.

Katonatársa, Patrick Edward Myers közlegény véletlenül lelőtte, miközben megpróbálta megakadályozni a csuklásban egy futballmeccs nézése közben, azt gondolva, hogy a fegyver vaktölténnyel van töltve, és csak bajtársa megfélemlítésére szolgál. Myerst emberöléssel vádolták.

Bár nincsenek tudományos bizonyítékok a csuklás elleni ijesztő és egyéb népi gyógymódok hatékonyságára, sok közülük hasznos lehet. Ezek a módszerek jellemzően úgy működnek, hogy elvonják az agy figyelmét a csuklást kiváltó idegekről, vagy az érintett testrészekre hatnak. Például a lélegzet visszatartása megzavarja a rekeszizom működését és növeli a szén-dioxid-szintet, ami segít a testnek újra fókuszálni.

A szakértők szerint a félelem aktiválhatja a szimpatikus idegrendszert, „kikapcsolva” a csuklást - írta meg a Gismeteo.