Hányszor ver a szív egy nap?

A szívet a szeretet és a bátorság szimbólumának tekintik, de fő funkciója az élet fenntartása.

Ez az izom körülbelül ököl méretű. A vért pumpálja, alkalmazkodva a test igényeihez. A pulzusszám (HR) az aktivitás különböző szintjeitől függően változik. Egy egészséges felnőttnél nyugalmi állapotban percenként 60–100-szor ver. Például 70-es pulzusszám esetén a szív naponta 100 800-szor, azaz évente körülbelül 36,8 milliószor ver.

Az átlagos emberi élettartam, ami 77,5 év, alatt a szív körülbelül 2,85 milliárdszor ver, írta meg a Gismeteo.

Van-e határa annak, hogy egy szív hányszor képes leverni magát, mielőtt elhasználódik? A tudósok még nem tudnak végleges választ adni erre a kérdésre.