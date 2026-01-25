Életmód
Hányszor ver a szív egy nap?
A pulzusszám (HR) az aktivitás különböző szintjeitől függően változik
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Science Photo Library/LDA/Science Photo Librar/PeakStock
Ez az izom körülbelül ököl méretű. A vért pumpálja, alkalmazkodva a test igényeihez. A pulzusszám (HR) az aktivitás különböző szintjeitől függően változik. Egy egészséges felnőttnél nyugalmi állapotban percenként 60–100-szor ver. Például 70-es pulzusszám esetén a szív naponta 100 800-szor, azaz évente körülbelül 36,8 milliószor ver.
Az átlagos emberi élettartam, ami 77,5 év, alatt a szív körülbelül 2,85 milliárdszor ver, írta meg a Gismeteo.
Van-e határa annak, hogy egy szív hányszor képes leverni magát, mielőtt elhasználódik? A tudósok még nem tudnak végleges választ adni erre a kérdésre.