Éjszakai bőrápolási rutin, amiért a bőre könyörög

Az elegendő alvás elengedhetetlen az egészséges életmód fenntartásához, de ha a „szépségalvásról” van szó, a megfelelő bőrápolási rutin javíthatja bőre egészségét. Szóval, pontosan mik egy egyszerű, hatékony esti bőrápolási rutin lépései? A következőkben lépésről lépésre ismertetjük az ideális esti bőrápolási rutint.

Miért olyan fontos az éjszakai bőrápolási rutin?

Alvás közben a bőr regenerálódási fázisba lép, ezért elengedhetetlen a hatékony éjszakai bőrápolási rutin. Ráadásul éjszaka nincsenek környezeti stresszorok (mint például a környezetszennyezés és a napsugárzás okozta károsodás) alvás közben. Így a termékek jobban be tudnak hatolni, ha nem használunk sminket alvás közben, és a bőr lélegezni tud.

Első lépés: Távolítsa el a sminket és a fényvédőt

Nagy hívei vagyunk a dupla tisztításnak – annak az ötletnek, hogy este kétszer tisztítsuk meg a bőrünket a hatékony tisztítás érdekében –, és azt javasoljuk, hogy az esti bőrápolási rutint a smink (ha használ, a naptej, valamint a nap során felhalmozódott olaj és szennyeződések eltávolításával kezdje. Ehhez a lépéshez egy gyengéd, nem habzó lemosó kell, például tisztító balzsam vagy micellás víz. Ha vízálló sminket visel, olaj alapú sminklemosót is használhat vattakorongokkal.

Második lépés: Gyengéd arctisztító

Bármilyen bőrtípusról is legyen szó, elengedhetetlen egy gyengéd arctisztító, amely nem vonja el a bőr természetes olaját és nem zavarja meg a bőr mikrobiomját (azaz irritációt okoz) Az érzékeny és száraz bőrűeknek hidratáló arctisztítót kell keresniük, míg a zsíros és pattanásokra hajlamos bőrűek választhatnak egy gyengéd, habzó arctisztítót.

Harmadik lépés: Célzott vagy helyi kezelések

Ebben a lépésben igazíthatja a rutinját a bőrproblémáihoz – legyen szó akár hiperpigmentációs szérumról, akár vényköteles pattanás elleni termékről, például tretinoinról. Itt alkalmazhatja a helyi kezeléseket az aktív pattanásokra is. Fontos azonban megjegyezni, hogy a vényköteles retinoidok és a helyi kezelések a száraz bőrön működnek a legjobban, ezért a legjobb, ha a tisztítás után körülbelül 20 percig hagyja száradni a bőrét, mielőtt hatóanyagokkal kezeli őket.

A célzott kezeléseket leggyakrabban heti 3-5 este ajánlott alkalmazni, így ezt a lépést kihagyhatja a „pihenő” estéken.

Negyedik lépés: Hialuronsavas szérum

A hialuronsav egy jól támogatott, hidratáló összetevő, amelyet szinte bárki beilleszthet a rutinjába – különösen, ha száraz a bőre. A hialuronsavas szérumokat azonban nem tekintik „kötelező” lépésnek az esti bőrápolási rutinban. Ha lehetséges, a célzott kezelés után alkalmazza, vagy keressen hialuronsavat tartalmazó hidratálót, hogy két lépést egyben elvégezhessen.

Ötödik lépés: Szemkörnyékápoló krém

A szemkörnyékápoló krémek nem teljesen hamisak – megelőző kezelésként használva jótékony hatásúak, mivel célzott kezelést nyújtanak a szem körüli vékony bőrnek. Egyes szemkörnyékápoló krémek azt állítják, hogy világosítják és csökkentik a sötét karikák megjelenését, azonban a legfontosabb, hogy hidratáltan tartsuk ezt az érzékeny területet, különösen mivel a szemünk alatti terület a smink eltávolításakor megviselheti a kellemetlen érzést.

Szemkörnyékápoló krémek keresésekor olyan készítményeket keressünk, amelyek peptideket tartalmaznak, amelyek fokozzák a hidratáltságot és segítenek feszesíteni a bőrt, hogy kisimítsák a finom vonalakat és ráncokat.

Hatodik lépés: Mindig hidratáljon!

Minden bőrtípusnak hidratálóval kell zárnia az esti bőrápolási rutinját, még akkor is, ha zsíros vagy pattanásokra hajlamos a bőre. Egy bőrbarrier-regeneráló hidratálót ajánlunk, amely segít megfiatalítani a bőr egészségét. Más szóval, válasszon valami hidratálót, ami nem tömíti el a pórusokat. Mi a hialuronsavat tartalmazó termékek hívei vagyunk, mert segít a bőrnek megtartani a nedvességet. Ha kihagyja ezt a lépést, a bőre feszülhet és nagyon száraz lehet, és nem élvezheti a jó éjszakai alvás előnyeit. Ha aggódik a pattanások miatt, válasszon olajmentes formulát, amely mégis feltölti a bőrét a szükséges nedvességgel anélkül, hogy túlzott olajat adna a pórusokhoz.

Hetedik lépés: Opcionális arcolaj vagy okkluzív krém

Bár teljesen opcionális, a száraz bőrűek számára előnyös lehet, ha egy okkluzív termékkel, például arcolajjal rögzítik bőrápolási rutinjukat (vagy a jó öreg vazelinnel „bevonják”). Az ilyen okkluzív krémek megkötik a nedvességet a bőrben, ami mélyebb és hatékonyabb hidratálást eredményez. Az okkluzív krémek használata azonban nem ajánlott, ha pattanásokra hajlamos a bőre, és nem ajánlott retinoidok rétegezésére sem, mivel a retinoid „befogása” irritációt okozhat.