Éjszakai bőrápolási rutin, amiért a bőre könyörög
Elengedhetetlen a hatékony éjszakai bőrápolási rutin
Miért olyan fontos az éjszakai bőrápolási rutin?
Alvás közben a bőr regenerálódási fázisba lép, ezért elengedhetetlen a hatékony éjszakai bőrápolási rutin. Ráadásul éjszaka nincsenek környezeti stresszorok (mint például a környezetszennyezés és a napsugárzás okozta károsodás) alvás közben. Így a termékek jobban be tudnak hatolni, ha nem használunk sminket alvás közben, és a bőr lélegezni tud.
Első lépés: Távolítsa el a sminket és a fényvédőt
Nagy hívei vagyunk a dupla tisztításnak – annak az ötletnek, hogy este kétszer tisztítsuk meg a bőrünket a hatékony tisztítás érdekében –, és azt javasoljuk, hogy az esti bőrápolási rutint a smink (ha használ, a naptej, valamint a nap során felhalmozódott olaj és szennyeződések eltávolításával kezdje. Ehhez a lépéshez egy gyengéd, nem habzó lemosó kell, például tisztító balzsam vagy micellás víz. Ha vízálló sminket visel, olaj alapú sminklemosót is használhat vattakorongokkal.
Második lépés: Gyengéd arctisztító
Bármilyen bőrtípusról is legyen szó, elengedhetetlen egy gyengéd arctisztító, amely nem vonja el a bőr természetes olaját és nem zavarja meg a bőr mikrobiomját (azaz irritációt okoz) Az érzékeny és száraz bőrűeknek hidratáló arctisztítót kell keresniük, míg a zsíros és pattanásokra hajlamos bőrűek választhatnak egy gyengéd, habzó arctisztítót.
Harmadik lépés: Célzott vagy helyi kezelések
Ebben a lépésben igazíthatja a rutinját a bőrproblémáihoz – legyen szó akár hiperpigmentációs szérumról, akár vényköteles pattanás elleni termékről, például tretinoinról. Itt alkalmazhatja a helyi kezeléseket az aktív pattanásokra is. Fontos azonban megjegyezni, hogy a vényköteles retinoidok és a helyi kezelések a száraz bőrön működnek a legjobban, ezért a legjobb, ha a tisztítás után körülbelül 20 percig hagyja száradni a bőrét, mielőtt hatóanyagokkal kezeli őket.
A célzott kezeléseket leggyakrabban heti 3-5 este ajánlott alkalmazni, így ezt a lépést kihagyhatja a „pihenő” estéken.
Negyedik lépés: Hialuronsavas szérum
A hialuronsav egy jól támogatott, hidratáló összetevő, amelyet szinte bárki beilleszthet a rutinjába – különösen, ha száraz a bőre. A hialuronsavas szérumokat azonban nem tekintik „kötelező” lépésnek az esti bőrápolási rutinban. Ha lehetséges, a célzott kezelés után alkalmazza, vagy keressen hialuronsavat tartalmazó hidratálót, hogy két lépést egyben elvégezhessen.
Ötödik lépés: Szemkörnyékápoló krém
A szemkörnyékápoló krémek nem teljesen hamisak – megelőző kezelésként használva jótékony hatásúak, mivel célzott kezelést nyújtanak a szem körüli vékony bőrnek. Egyes szemkörnyékápoló krémek azt állítják, hogy világosítják és csökkentik a sötét karikák megjelenését, azonban a legfontosabb, hogy hidratáltan tartsuk ezt az érzékeny területet, különösen mivel a szemünk alatti terület a smink eltávolításakor megviselheti a kellemetlen érzést.
Szemkörnyékápoló krémek keresésekor olyan készítményeket keressünk, amelyek peptideket tartalmaznak, amelyek fokozzák a hidratáltságot és segítenek feszesíteni a bőrt, hogy kisimítsák a finom vonalakat és ráncokat.
Hatodik lépés: Mindig hidratáljon!
Minden bőrtípusnak hidratálóval kell zárnia az esti bőrápolási rutinját, még akkor is, ha zsíros vagy pattanásokra hajlamos a bőre. Egy bőrbarrier-regeneráló hidratálót ajánlunk, amely segít megfiatalítani a bőr egészségét. Más szóval, válasszon valami hidratálót, ami nem tömíti el a pórusokat. Mi a hialuronsavat tartalmazó termékek hívei vagyunk, mert segít a bőrnek megtartani a nedvességet. Ha kihagyja ezt a lépést, a bőre feszülhet és nagyon száraz lehet, és nem élvezheti a jó éjszakai alvás előnyeit. Ha aggódik a pattanások miatt, válasszon olajmentes formulát, amely mégis feltölti a bőrét a szükséges nedvességgel anélkül, hogy túlzott olajat adna a pórusokhoz.
Hetedik lépés: Opcionális arcolaj vagy okkluzív krém
Bár teljesen opcionális, a száraz bőrűek számára előnyös lehet, ha egy okkluzív termékkel, például arcolajjal rögzítik bőrápolási rutinjukat (vagy a jó öreg vazelinnel „bevonják”). Az ilyen okkluzív krémek megkötik a nedvességet a bőrben, ami mélyebb és hatékonyabb hidratálást eredményez. Az okkluzív krémek használata azonban nem ajánlott, ha pattanásokra hajlamos a bőre, és nem ajánlott retinoidok rétegezésére sem, mivel a retinoid „befogása” irritációt okozhat.