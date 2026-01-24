Egy férfi két évig csuklott, amíg az orvosok megtalálták az okát

Számos kezelés kipróbálása után, beleértve az izomlazítókat és a savlekötőket, sem talált enyhülést. Az orvosok tanácstalanok voltak, amíg egy vérvizsgálat ki nem mutatta az eozinofilek – az allergiák és paraziták ellen küzdő fehérvérsejtek – szintjének emelkedését. Míg a legtöbb embernél 1% és 4% között van ez az érték, az övé akár 18% is volt. Ez arra késztette a szakértőket, hogy eozinofil özofagitist (EE) diagnosztizáljanak, amely egy krónikus állapot, amely a nyelőcső gyulladását okozza.

Bár a betegnél nem jelentkeztek a klasszikus tünetek, az orvosok arra gyanakodtak, hogy az eozinofilek a vagus ideget érintik, ami csuklást okoz. A szteroidkezelés normalizálta a sejtek számát, és meggyógyította a beteget a csuklástól.

Voltak ennél rosszabb esetek is. A leghosszabb csuklás rekorderét Charles Osborne tartotta, aki egy baleset után 68 évig nem tudott megszabadulni tőle - írta meg a Gismeteo.