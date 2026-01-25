Mikor biztonságosak az édességek?

D. Manning táplálkozási szakértő a The Guardiannek elmondta, hogy a cukor teljes elhagyása nem előfeltétele az egészség megőrzésének. A szakember szerint, bár az édességek mennyiségének csökkentése az étrendben valóban előnyös lehet, az olyan szélsőséges intézkedések, mint a cukor teljes elhagyása, nem mindig indokoltak.

A szakértő elmagyarázta, hogy a túlzott glükóz további terhet ró a hasnyálmirigyre, elősegíti a zsírlerakódást, és negatívan befolyásolhatja a szív- és érrendszert. A közhiedelemmel ellentétben a fruktóz sem teljesen biztonságos: könnyen zsírrá alakul, és növeli a máj terhelését.

Menning megjegyezte, hogy a szervezet cukorra adott reakciója személyenként eltérő lehet. Vannak, akiknél kifejezettebb hatások tapasztalhatók, de még ezekben az esetekben sem javasolja a szakember az édességek teljes mellőzését.

A táplálkozási szakértő arra is kérte az embereket, hogy ne aggódjanak a cukor által kiváltott gyulladásos folyamatok miatt. Szerinte egy egészséges test megbirkózik az ilyen reakciókkal, ha nem terheli folyamatosan túl. A normális testi működés támogatása érdekében Manning mértékkel ajánlotta az édességek fogyasztását, és a főétkezések után fogyasszuk azokat, ahelyett, hogy egészséges ételekkel helyettesítenénk őket.