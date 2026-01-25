Életmód
Miért nem ébrednek fel a horkoló emberek?
Reggel kábultnak érezheti magát
Ennek fő oka az érzékszervi elnyomás jelenségében rejlik: mély alvás közben az agy kiszűri a testből érkező ismétlődő és kiszámítható jeleket – légzést, szívverést, horkolást –, hogy ne zavarja meg a pihenés és a felépülés létfontosságú folyamatait. Továbbá idővel az agy hozzászokik az állandó háttérzajhoz, ami az alkalmazkodás egyik formája.
Azonban a nagyon hangos vagy szakaszos horkolás, különösen az apnoéval – légzési szünetekkel – összefüggésben, továbbra is megzavarhatja az alvási szokásokat és mikro-ébredéseket okozhat. Ezek miatt a személy reggel kábultnak érezheti magát, még akkor is, ha nem is tudja, hogy éjszaka felébred - írta meg a Gismeteo.