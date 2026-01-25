Miért fordulhat elő rossz lehelet?

A rossz lehelet nem mindig a rossz szájhigiéniával függ össze Dr. M. Scarr szerint, akinek a megjegyzéseit a Daily Mail idézte . A szakember szerint bizonyos esetekben a probléma a belső szervekkel és a légzőrendszerrel kapcsolatos problémákból ered.

Az orvos a gyomorsav refluxot azonosította az egyik lehetséges okként. Ez az állapot a gyomortartalom visszaáramlását okozza a nyelőcsőbe, de nem minden beteg tapasztalja a jellegzetes gyomorégést. Emiatt a személy sokáig nem is tud a problémáról, annak ellenére, hogy a rossz lehelet már jelen van.

Egy másik tényező a gyomor-bél motilitásának zavara. Továbbá a kellemetlen szag gyakran a Helicobacter pylori baktériummal hozható összefüggésbe. Ez a mikroorganizmus puffadást, felfúvódást, gyomorégést és kellemetlen szagot okozhat.

Scarr azt is megjegyezte, hogy bizonyos esetekben a probléma atrófiás rhinitisből ered. Ebben az állapotban az orrnyálkahártya elvékonyodik és kiszárad. Ennek eredményeként a nyálka pörköt képez, amelyben a mikrobák aktívan szaporodnak. Ezek a pörkösödések válnak a szag forrásává, amelyet maga a személy általában nem érzékel.