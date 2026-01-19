Ezért érdemes néha teniszlabdákat tenni a mosógépbe

A törölközők akkor a legjobbak, ha puhák. Mielőtt öblítőszert használna, próbálja ki a teniszlabdát a mosógépben.

Sokak a ruhákat és a fehérneműket különleges öblítőszerrel mossák, hogy puhák maradjanak. Azonban ezek nem különösebben jók az egészségre és a környezetre. Különösen a törölközőket nem szabad öblítőszerrel mosni, mert a benne lévő felületaktív anyagok réteget képeznek a szálak felületén, és a törölközők így elveszítik nedvszívó képességüket - írja a focus.de.

Egyszerű törülközőtrükk: tegyen teniszlabdákat a mosógépbe

Ha mégis szeretne puha törülközőket, akkor tegyen tiszta teniszlabdát a mosógépbe vagy a szárítóba. A labdák mozgása enyhén dörzsöli a törülköző felületét, és alaposan átgyúrja azt. Ezáltal a törülközők puhaak lesznek. Ezenkívül a teniszlabdák használatával akár a felére is csökkenthető az eredetileg szükséges mosószer mennyisége, mivel így a szennyeződések könnyebben eltávolíthatók a ruhákról.

Titkos tipp a tollkabátokhoz vagy párnákhoz

A teniszlabdák egyébként nemcsak puha törölközőkhöz használhatók, hanem párnák, tollkabátok vagy különösen gyűrődésre hajlamos ruhák mosásához is. Különösen a töltött textíliák esetében a teniszlabdák fellazítják a tölteléket, és megakadályozzák, hogy az mosás közben összeragadjon.

A labdák emellett gondoskodnak arról, hogy a ruhák és a levegő egyenletesebben keringjenek a mosógépben és a szárítóban, így a ruhák kevésbé gyűrődnek és gyorsabban száradnak.