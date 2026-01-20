Ezeket a bőrápolási termékeket ne használja télen!

Ezért még fontosabb a megfelelő ápolás, hogy megelőzzük a bőrproblémákat, és leküzdjük és elkerüljük az irritációt és a gyulladást.

Illatosított ápolószerek: télen károsak

Sok termék olyan összetevőket tartalmaz, amelyek egyáltalán nem tesznek jót a bőrünknek: illatanyagokat. Ezek az egyik leggyakoribb oka a kontaktallergiáknak. Különösen az érzékeny bőrű emberek hajlamosak olyan reakciókra, mint bőrkiütés, viszketés vagy bőrpír. Ez nem függ attól, hogy az illatanyagok szintetikusak vagy természetesek.

Új ápolószerek vásárlásakor ezért feltétlenül ügyeljen arra, hogy azok illatmentesek legyenek. Még akkor is, ha ezeket így jelölik, ajánlatos még egyszer átnézni az összetevőket. A „parfüm”, „illat”, „aroma” vagy „ízesítő” kifejezések nem szerepelhetnek közöttük.

A legjobb, ha az ajakápoló termékek illatmentesek

A szakértők szerint az illatos ajakápoló termékek sem ajánlottak. Az ajkak azonban télen sok ápolásra szorulnak, mivel kiszáradnak és részben megrepednek. Ha ilyenkor illatos ajakápolót használunk, gyakran még erősebb égő érzést tapasztalunk, mint korábban. Ez nem is csoda, hiszen az illatanyagok még gyorsabban kiszáríthatják az ajkakat.

A fenollal, mentollal, eukaliptusz- és borsmentaolajjal dúsított ajakápolók sem segítenek a repedt ajkakon. Inkább fokozzák az irritációt. Helyette inkább tiszta vazelint használjunk, de ne vigyünk fel túl sokat a zsíros kenőcsből. Ez egyébként a száraz bőrfelületeken vagy repedt kézfelületeken is segít, és általában a drogériákban kapható – írja a focus.de.