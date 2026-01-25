2026. január 25., vasárnap

Előd

EUR 382.59 Ft
USD 326.00 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Életmód

Egy biológus megnevezte a legveszélyesebb rágcsálnivalót, amit alkohollal lehet párosítani

A biológus szerint a máj is további terhelésnek van kitéve

MH
 2026. január 25. vasárnap. 14:39
Megosztás

Irina Lyalina biológus elmagyarázta, mely rágcsálnivalók jelentik a legnagyobb veszélyt, ha alkohollal fogyasztják őket. Szerinte az alkohol különösen káros, ha savanyúságokkal kombinálják.

Egy biológus megnevezte a legveszélyesebb rágcsálnivalót, amit alkohollal lehet párosítani
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Michal Cizek

A szakember elmagyarázta, hogy a sós ételek hozzájárulnak a kiszáradáshoz, növelik a vérnyomást és fokozzák a szív- és érrendszerre nehezedő terhelést. Továbbá a savanyúságok ecetsavat tartalmaznak, ami irritálja a gyomornyálkahártyát és fokozza az etanol negatív hatásait.

A biológus szerint a máj is további terhelésnek van kitéve. A szerv már így is nehezen dolgozza fel az alkoholt, a túlzott sóbevitel pedig tovább bonyolítja ezt a folyamatot. Az alkohol és a friss paradicsom együttes használata hasonló hatású, míg a feldolgozott paradicsom, ahogy Lyalina megjegyezte, kevésbé veszélyes.

A szakértő felhívta a figyelmet a zsíros és sült ételekre is. Az ilyen ételek rontják az emésztést és növelik a máj terhelését, alkohollal együtt fogyasztva pedig a szervezetre gyakorolt ​​mérgező hatások megduplázódnak.

A biológus óva intett az alkohol és az édességek, például a cukorka és a csokoládé együttes fogyasztásától is. Szerinte egy ilyen kombináció komoly egészségügyi kockázatot jelent. Lyalina a nemkívánatos nassolnivalók listájára felvette a kolbászokat és a konzerveket is, amelyek kémiai adalékanyagokat tartalmaznak és hozzájárulnak a rákkeltő vegyületek képződéséhez. A szakember hangsúlyozta, hogy a fűszeres ételek is fokozzák az alkohol káros hatásait.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink