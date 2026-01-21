Gyógyír a köhögés és a fájdalom ellen

A kámforolaj aromás és a bőrön keresztül szívódik fel. Különböző egészségügyi előnyökkel járhat, többek között fájdalomcsillapítással és a bőrirritáció enyhítésével.

A kámforolajat a tudományosan Cinnamomum camphora néven ismert kámforfa fájából vonják ki, és erős aromával rendelkezik. Terpentinből is szintetizálható.

A kámforolajnak négy fajtája és színe van. A fehér az egyetlen típus, amelyet terápiás célokra használnak. A neve ellenére folyékony formában tiszta vagy nagyon enyhén tejszerű.

A barna és a sárga mérgező, mivel nagy mennyiségben tartalmaz a növény természetes alkotóelemét, a szafrolt.

A harmadik típus a kék, ami egy másik mérgező fajta.

A kámforolajnak számos felhasználási módja van. Gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkezik és gyakran összetevője a párásítóknak és a balzsamoknak.

Sokan használják irritáció, viszketés és fájdalom enyhítésére. Különböző termékek összetevőjeként segíthet a gyulladásos állapotok és a mellkasi problémák enyhítésében is.

Ezenkívül a kámforolaj népszerű a főzésben, főként Indiában.

Egy tanulmány szerint a Cinnamomum camphora levelek enyhítették az atópiás dermatitis, vagy ekcéma kóros rendszereit, és segítettek a kezelésben.

A kámforolaj gyakori összetevője a fájdalomcsillapító gyógyszereknek, beleértve a helyi fájdalomcsillapítókat is. Segíthet az izomfájdalmak és egyéb fájdalmak kezelésében, miközben serkenti a vérkeringést azáltal, hogy kölcsönhatásba lép az érzőidegek receptoraival.

A kámforolaj hosszabb távon is segíthet a krónikus izom- és ízületi fájdalmak csökkentésében.

Kettős meleg és hideg hatásával a kámforolaj elzsibbasztja és lehűti az idegvégződéseket, majd felmelegíti a fájdalmas területet, miközben fokozza a merev ízületek és izmok keringését.

A kámforolaj fejfájás enyhítésére való felhasználásának kutatása folyamatban van.

Az illóolajok segíthetnek a fejfájások, köztük a migrénes fejfájás kezelésében. Azok, amelyek hozzájárulnak a nyugtató légkörhöz, elősegíthetik az alvást is.

Egy 2019-es tanulmány egereken vizsgálta a Cinnamomum camphora hatását a migrénre. Megállapította, hogy az illóolaj képes elnyomni a fájdalomjelző útvonalakat és gyengíteni a neurogén gyulladást.

A kámforolaj népszerű az aromaterápiában, mivel segít enyhíteni a légúti dugulást. Emellett köhögéscsillapító tulajdonságokkal is rendelkezik, amelyek segíthetnek enyhíteni a köhögést gyermekeknél és felnőtteknél.

Ezen okok miatt a recept nélkül kapható, gyakori mellkasi kenőcsök egyik összetevője.

Az ember megpróbálhatja ezeket a termékeket a mellkasára vagy a lábára kenni – ebben az esetben érdemes utána zoknit húzni. Vagy feloldhatja a terméket egy tál forró vízben, és belélegezheti a gőzt.

Egy tanulmány azt vizsgálta, hogy a kámforolaj és a kókuszolaj segíthet-e a felületi égési sérülések ápolásában. Az eredmények azt mutatták, hogy az olajok keveréke jelentősen segítette az égési sérülések kórházi ellátását.

Egy 2018-as, egereken végzett vizsgálatban azt vizsgálták, hogy a fehér kámforolajnak van-e daganatellenes hatása. Az eredmények azt mutatták, hogy az illóolaj az állatmodellben képes volt stimulálni a bőrdaganatok immunsejt-függő visszafejlődését.