Ezzel az egyszerű trükkel az instant kávé íze tökéletes lesz

A kávé nemcsak felébreszti a testet, hanem gyakran segít leküzdeni a reggeli fáradtságot is. És míg sokan kávéfőzőt használnak, sokan még mindig instant kávét isznak, ami praktikus, gyors és megfizethető megoldás.

Bár gyakran alacsonyabb minőségű alternatívának tartják, az instant kávé meglepően jó ízű lehet, ha helyesen készítik el. Ethan Rode kávészakértő erre figyelmeztet, kijelentve, hogy az instant kávé „alulértékelt”, és néhány egyszerű trükkel rendkívül kellemes ízű lehet.

Egy YouTube-videóban Rode elmagyarázza, hogy a legtöbb ember már az elkészítés legelső lépésében hibát követ el. „Az instant kávé keserű lesz, ha „megégeted” – figyelmeztet Rode, hozzátéve, hogy a probléma az, hogy forró vizet öntünk közvetlenül a kávéra. A szokásos módszer helyett egy másik sorrendet javasol.

Miután a kávé a csészébe tesszük, egy kevés hideg vizet kell hozzáadni, és óvatosan megkeverni, hogy a granulátum feloldódjon. Csak ezután szabad hozzáadni a forró vizet.



„Ahelyett, hogy azonnal ráöntjük a forró vizet, először egy kis hideg vizet adunk hozzá, feloldjuk az instant kávét, és csak ezután öntjük rá a forró vizet” – magyarázza Rode. Azok számára, akik attól tartanak, hogy így a kávé túl gyenge lesz, Rode egy egyszerű szabályt javasol: 180 milliliter vízhez egy teáskanál instant kávét használjunk - írja a dnevno.





