Ezért tegyen borotvahabot az ablakaira

Ha otthonában, különösen az ablakokon, nedvességgel és páralecsapódással küzd, van egy egyszerű és viszonylag kevéssé ismert trükk, amely hosszú távon segíthet megoldani a problémát.

A páralecsapódás gyakori téli kellemetlenség, különösen akkor, ha a központi fűtés be van kapcsolva és a külső hőmérséklet alacsony.

Akkor jelentkezik, amikor a meleg levegő hideg felületekkel érintkezik, vagy amikor túlzott mennyiségű nedvesség van a térben. Ekkor a meleg, nedvességgel telített levegő hirtelen lehűl, és a felesleges nedvesség apró vízcseppekké alakul, amelyek hideg felületeken, például üvegen gyűlnek össze.

Ennek eredményeként gyakran nedves ablakpárkányok keletkeznek, amelyeket szinte minden reggel le kell törölni, ami idővel rendkívül frusztrálóvá válik. Ha a kondenzációt figyelmen kívül hagyják, az komolyabb problémákhoz vezethet, például penészesedéshez, nedves falakhoz és az ablakkeretek károsodásához.



Ezért Helena Godsiff, a lakásfelújítási cég Eurocell márkamenedzsere megosztott néhány praktikus tippet a páralecsapódás csökkentésére vagy teljes kiküszöbölésére, beleértve egy nagyon olcsó megoldást, amely körülbelül egy euróba kerül, és akár autókban is használható, írja az Express.

Ahogy Godsiff rámutat, a páralecsapódást gyakran nem tekintik komoly problémának, de ha nem kezelik időben, akkor költségesebb problémákhoz vezethet, például nedvességhez és penészhez, amelyek hideg időjárással kombinálva negatív hatással lehetnek az egészségre is. Hozzáteszi azt is, hogy az energiahatékony ablakok külső oldalán kialakuló páralecsapódás nem ok aggodalomra, mivel ez azt jelzi, hogy az ablakok jól szigetelnek, de a belső oldalon kialakuló nedvesség már figyelmet igényel.

Az egyik leggyakoribb hiba a ruhák beltéri szárítása. A ruhák szárításakor nagy mennyiségű nedvesség szabadul fel, ami növeli a levegő páratartalmát. Ha ez a nedvesség nem tud hova távozni, akkor a hidegebb felületeken, például az ablakokon, falakon és mennyezeteken kondenzálódik. Hosszú távon ez penészesedéshez, nedves foltokhoz, valamint a festék és a vakolat károsodásához vezethet. Ha a lakásban kell szárítania a ruhákat, akkor azt egy kissé nyitott ablakú szobában vagy jól szellőző helyen ajánlott megtenni.

A megfelelő szellőzés is nagyon fontos szerepet játszik. A főzés és a zuhanyozás nagy mennyiségű gőzt eredményez, amely a helyiségben marad, ha nincs elegendő légcserélés. Bár a konyhákban és fürdőszobákban található elszívók segítenek, gyakran nem elégségesek.

Ezekben a helyiségekben az ablakok rendszeres kinyitása segít eltávolítani a levegőből a felesleges nedvességet és csökkenteni a páralecsapódást. Ajánlatos az ablakok szellőzőnyílásait is nyitva tartani, vagy legalábbis naponta



Az egyik legegyszerűbb trükk a borotvahab, egy olyan termék, amely a legtöbb embernek már otthon is van. Vékony réteg habot kell felvinni az üvegre vagy a tükörre, majd tiszta, száraz ruhával le kell törölni.

A felületen láthatatlan védőréteg marad, amely megakadályozza a vízcseppek kialakulását. Bár a hatás nem tartós, és a folyamatot időnként meg kell ismételni, ez egy olcsó és hatékony megoldás, amely jelentősen csökkentheti a párásodást, különösen a fürdőszobákban. Ezt a módszert az autóipari szakértők is ajánlják a járművek ablakaihoz.



