Ezeket a tárgyakat soha ne tisztítsa fertőtlenítő törlőkendővel

A fertőtlenítő törlőkendők gyakran kényelmes megoldásnak számítanak a ház gyors tisztításához, de a szakértők figyelmeztetnek, hogy nem minden felületre alkalmasak.

A túlzott vagy helytelen használatuk károsíthatja az anyagokat és potenciálisan veszélyeztetheti az egészséget.

A fertőtlenítő törlőkendők nem használhatók minden felületen, mivel azok összetétele és anyaga eltérő lehet. Bár a törlőkendő tűnhet a legegyszerűbb megoldásnak, nem biztos, hogy a legjobb. Kerülje a következő felületeket: vinil, természetes gumi, edzőeszközök, bőr, fa padló, vágódeszkák, nem tömített (bevonat nélküli) gránit, márvány vagy fa, ételkészítési felületek, etetőszékek, valamint gyermekek fogzási segédeszközei és cumik.

A megfelelő fertőtlenítéshez a felületeknek a címkén feltüntetett érintkezési idő alatt, gyakran 15-30 másodpercig nedvesnek kell maradniuk.

Fertőtlenítő törlőkendők kontra tisztító törlőkendők

Az összes felületi törlőkendőt gyakran egy kategóriába sorolják, pedig nem kellene. A fertőtlenítő törlőkendők és a tisztító törlőkendők között jelentős különbségek vannak.

Téves elképzelés, hogy minden törlőkendő fertőtlenítő hatású. A fertőtlenítő törlőkendő definíció szerint széles spektrumú kórokozók elpusztítására szolgál, míg a tisztító törlőkendők egyszerűen csak a szennyeződések és zsírok hatékony eltávolítására vannak kialakítva.

A legfontosabb, hogy a megfelelő feladathoz a megfelelő törlőkendőt használjuk, és elkerüljük a fertőtlenítőszerek felesleges túlzott használatát - írja a dnevno.

Több problémát okoz, mint amennyit megold

A fertőtlenítő törlőkendők nem mindig jelentik a megoldást. A legtöbb esetben tisztítószert kell használnunk, nem fertőtlenítőszert. Könnyű lehet bármilyen törlőkendő-csomagot elővenni, de az igazság az, hogy ezek károsak lehetnek egyes felületekre, és ezáltal az egészségünkre is.

A legfontosabb, hogy a feladathoz megfelelő eszközt válasszuk, és a fertőtlenítőszert olyan magas kockázatú területekre tartalékoljuk, ahol valóban szükség van rá.