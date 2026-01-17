Így tartsa frissen a banánt egyszerűen, otthon

Bár az egyik legnépszerűbb gyümölcs, mégis kevesen tudják, hogy marad tovább friss. A banán tárolása örök téma: akonyhapulton vagy a hűtőben tartsuk?

A banánt nagyon sokféleképpen fogyaszthatjuk: belekerülhet smoothie-ba, sütibe, zabkásába, készíthetünk belőle kenyeret vagy ha gyors energiára van szükségünk, megehetünk belőle egyet-kettőt. A banán tárolása kulcskérdés: a legtöbb háztartásban a konyhapulton a helye, a gyümölcsös tálban, hogy mindig kéznél legyen. Van, aki viszont a hűtőben tartja. Vajon hogy marad a legtovább friss és finom?

A szupermarketekben sosem hűtőben tárolják a banánokat. Ennek jó oka van: ha túl korán tesszük hűtőbe őket, úgynevezett hidegsérülést okozhatunk. Ez azt jelenti, hogy a banán keserű ízű lesz, elszíneződik, és nem érik be rendesen – írta meg a Mindmegette cikke.

Banán tárolása – mikor mehet a hűtőbe?

Az arany középút az, hogy csak akkor tesszük a hűtőbe a banánokat, amikor már olyan érettek, amilyennek szeretjük őket. Addig nyugodtan hagyhatjuk a konyhapulton. Ha elérték a tökéletes érettségi fokot, akkor mehetnek a hűtőbe, ahol még legalább két napig, de akár addig is frissek maradnak, amíg a héjuk teljesen feketévé nem válik.

Ha még tovább szeretnénk tárolni őket, akkor hámozzuk meg az érett banánt, tegyük fagyasztózacskóba vagy légmentesen záródó dobozba, és akár egy hónapig is eláll a fagyasztóban.

Mikor dobjuk ki a banánt?

Ha látjuk, hogy a banán héja sok helyen megsérült vagy repedt, akkor már gyanús. A sérült héjon keresztül könnyen bejuthatnak a baktériumok, és a gyümölcs gyorsabban megromlik. Ha már teljesen fekete, pépes, vagy furcsa szaga van, akkor sajnos nincs mit tenni, ki kell dobni.

Hogyan tartsuk tovább frissen a banánokat?

Van néhány egyszerű trükk, amivel lassíthatjuk az érési folyamatot:

Válasszuk szét a banánokat egymástól – így egy rossz gyümölcs nem rontja el idő előtt a többit.

Akasszuk fel őket állványra vagy kampóra

Takarjuk le a banánok szárát műanyag fóliával vagy alufóliával – ez lassítja az etilén gáz felszabadulását, ami egyébként felgyorsítja az érést.

És ha a banánunk túlérett és pépes lett? Semmi gond! Rengeteg recepthez kifejezetten ilyen banán kell – gondoljunk csak a banánkenyérre vagy a palacsintára.