Életmód
Az életébe is kerülhet, ha nyitva marad az ajtó éjszakára
Jó megelőző stratégia lehet
A nyitott ajtó veszélyes tűz esetén
Zárt ajtó tűz esetén életet menthet. Ha a hálószoba ajtaja zárva van, a lángok és a mérgező füst lassabban terjednek.
Így a levegő oxigéntartalma hosszabb ideig megmarad, és a hőmérséklet sem emelkedik gyorsan.
Mennyire gyorsan terjed a tűz?
Az intézet szerint az elmúlt években a tűz esetén az érintetteknek átlagosan mindössze három percük volt a menekülésre. Ez jóval kevesebb, mint körülbelül tíz évvel ezelőtt.
A gyorsabb terjedés oka a műanyagok egyre gyakoribb használata az építőiparban, valamint a bútorokban és dekorációs tárgyakban. A könnyen éghető anyagok miatt a tűz gyorsabban terjed, írta a Fitforfun.
Ezért a hálószoba ajtajának zárva tartása jó megelőző stratégia lehet.
További biztonság a lakásban
Ugyanez vonatkozik a gyerekszoba ajtajára is. Emellett a füstérzékelők is növelik a biztonságot, mivel tűz esetén riasztást adnak.
Szerencsére Németországban ezek a műszaki eszközök már kötelezőek a lakásokban és intézményekben.