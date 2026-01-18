Az életébe is kerülhet, ha nyitva marad az ajtó éjszakára

Sokan éjszaka nyitva hagyják a szobájuk ajtaját. Jobb szellőzés miatt, hogy hallják a gyereket vagy a háziállatot, vagy egyszerűen a biztonságérzet miatt. Azonban az Egyesült Államokban működő Biztonságkutató Intézet (FSRI) éppen ennek ellenkezőjére figyelmeztet.

A nyitott ajtó veszélyes tűz esetén

Zárt ajtó tűz esetén életet menthet. Ha a hálószoba ajtaja zárva van, a lángok és a mérgező füst lassabban terjednek.

Így a levegő oxigéntartalma hosszabb ideig megmarad, és a hőmérséklet sem emelkedik gyorsan.

Mennyire gyorsan terjed a tűz?

Az intézet szerint az elmúlt években a tűz esetén az érintetteknek átlagosan mindössze három percük volt a menekülésre. Ez jóval kevesebb, mint körülbelül tíz évvel ezelőtt.

A gyorsabb terjedés oka a műanyagok egyre gyakoribb használata az építőiparban, valamint a bútorokban és dekorációs tárgyakban. A könnyen éghető anyagok miatt a tűz gyorsabban terjed, írta a Fitforfun.

Ezért a hálószoba ajtajának zárva tartása jó megelőző stratégia lehet.

További biztonság a lakásban

Ugyanez vonatkozik a gyerekszoba ajtajára is. Emellett a füstérzékelők is növelik a biztonságot, mivel tűz esetén riasztást adnak.

Szerencsére Németországban ezek a műszaki eszközök már kötelezőek a lakásokban és intézményekben.