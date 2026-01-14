Veszélyes lehet frissen facsart gyümölcslevet inni éhgyomorra

„A frissen facsart gyümölcslevek régóta az egészséges életmódhoz kapcsolódnak. Sokan egy pohár narancslével kezdik a reggelüket éhgyomorra, míg mások zöldségkeverékekkel kísérleteznek, méregtelenítő kúrának tekintve azokat. De vajon tényleg annyira egészségesek? A frissen facsart gyümölcslé koncentrált cukorforrás, elsősorban fruktóz, rostok nélkül. A gyümölcslevek gyorsan megemelik a vércukorszintet és az inzulinszintet. A túlzott fruktóz megterheli a májat, különösen rendszeres fogyasztás esetén. Továbbá a gyümölcslevekben található szerves savak irritálják a gyomor és a belek nyálkahártyáját, így a gyümölcslevek fogyasztása éhgyomorra nem biztonságos az érzékeny gyomor-bél traktusban, gyomorhurutban és anyagcserezavarokban szenvedők számára” – figyelmeztetett.

Hangsúlyozta, hogy a turmixok természetesebb és egészségesebb italok. Zhelyanina szerint megőrzik a rostokat, ami lassítja a cukrok felszívódását, csökkenti az inzulintermelést és támogatja az egészséges bélflórát. A táplálkozási szakértő azt is megjegyezte, hogy a turmixok kiegészíthetők fehérjékkel, egészséges zsírokkal, magvakkal és zöldségekkel, így nemcsak ízletesek, hanem funkcionális kiegészítői is lehetnek az étrendnek.

„Ha gyümölcsleveket választunk, a legjobb, ha alacsony glikémiás indexű és minimális cukortartalmú lehetőségeket választunk. Ilyenek például a zellerből, uborkából, cukkiniből, zöldségekből, spenótból és petrezselyemből készült levek. A kis mennyiségű almával vagy bogyós gyümölcsökkel készült zöldségkeverékek elfogadhatók. A narancslé desszert, nem egészségügyi termék, és a helye a ritka, tudatos fogyasztásban rejlik. Ezért a frissen facsart gyümölcslevek nem egészségügyi eszközök, hanem csupán étrend-kiegészítők”.