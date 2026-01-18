Hogyan szellőztessünk télen?

Sokan szenvednek télen száraz bőr, repedt ajkak és könnyező szemek miatt. Ez elsősorban a száraz fűtött levegőnek köszönhető, amely károsítja a bőrt és a nyálkahártyákat. A száraz levegő elkerülése érdekében sokan szellőztetnek, hogy friss és párás levegőt engedjenek be a lakásba.

A hideg levegő általában kevés nedvességet tartalmaz, hanem inkább száraz. Ennek következtében a levegő a helyiségben továbbra is száraz marad, de most már hideg is.

Az ablakok állandó zárva tartása sem megoldás. A rendszeres szellőztetés fontos, különben penészesedés veszélye áll fenn. Szakértők szerint naponta háromszor kell friss levegőt beengedni a házba vagy lakásba.

Így kerülheti el a száraz levegőt

A szellőztetés után néhány trükk segíthet a páratartalom növelésében, és így a lehető legjobban megvédhetjük magunkat a száraz bőrtől és az irritált nyálkahártyáktól.

Szobanövények: Egyes szobanövények különösen sok nedvességet bocsátanak ki. De vigyázzon a növények kiválasztásakor: mások ugyanis csökkenthetik a páratartalmat.

Intelligens termosztátok: Ha a fűtés egész nap működik, az a levegő kiszáradásához vezet a szobában. Az intelligens termosztátok segítenek a hatékony fűtésben.

Nedves rongyok: A páratartalom növelése érdekében nedves rongyokat akaszthat a szobában.

Vizes tál a fűtőtesten: Egy kis tál víz a fűtőtesten nedvesebb szobai légkört biztosít.

De vigyázat: Rosszul szigetelt házakban a magas páratartalom elősegíti a penészesedést a hideg külső falakon.