Gyógynövényes elixír vagy rituális ital?

Skandinávia hideg éghajlata és misztikus természeti világa évszázadok óta táplálja a népi gyógymódokat és házi italrecepteket, amik gyakran félig-meddig a folklór határán mozognak. Ezeket a különleges, „szellemlikőrként” emlegetett italokat nem árusították boltban, nem szerepeltek receptkönyvekben, csak családon belül, generációról generációra örökítették.

Egy részük gyógynövényes elixír volt, más részük rituális ital, de egy biztos: különleges aromájuk és erejük van. Most bemutatunk néhányat ezek közül az északi házi szeszek közül, amiket te is elkészíthetsz, ha egy csepp Skandináviát szeretnél a poharadba.

1. Fjällbrännvin, a „hegyi szellem” likőrje (Svédország)

Jelleg: fűszeres, mentás, frissítő

Hozzávalók:

500 ml. semleges alkohol (pl. vodka, 40%)

1 evőkanál szárított mentalevél

1 teáskanál szárított zsálya

1/2 teáskanál borókabogyó (összezúzva)

1 evőkanál méz

citromhéj (friss, bio)

Az összetevőket keverje össze, hagyja állni sötét, hűvös helyen 5–7 napig, majd szűrje le.

Hidegen, kis pohárban kínálja étkezés után, mint „szellemelűző” digestif.

2. Nordisk Natt az „északi éjszaka” mézes-likőr (Norvégia)

Jelleg: édes, melegítő, gyógynövényes

Hozzávalók:

500 ml akácméz

250 ml víz

250 ml vodka

1 rúd fahéj

3 szem szegfűszeg

1 kis darab gyömbér

csipet szerecsendió

Főzze össze a mézet a fűszerekkel és vízzel, hagyja kihűlni, majd keverje bele a vodkát.

Sötét színű palackban tárolja, 1-2 hét után fogyasztható. Hosszabb állás után csak finomabb lesz.

3. Skogsdjävul - „az erdő ördöge” (Finnország)

Jelleg: kesernyés, vad, aromás

Hozzávalók:

500 ml tiszta pálinka vagy vodka

1 marék áfonya (szárított vagy fagyasztott is jó)

1 teáskanál vad rozmaring

1 teáskanál fekete tea (lapsang souchong ajánlott – füstös!)

1 teáskanál melasz vagy sötét méz

Hagyjuk összeérni 10 napig, majd szűrés után sötét üvegben tárolja.

Fogyasztás előtt hűtse be. Egy korty elég, hogy megérezze „az erdő mélyét”.

4. Snöandens Brännvin – „a hó szellemének itala” (Lappföld)

Jelleg: friss, enyhén édeskés, tiszta

Hozzávalók:

500 ml vodka

1 evőkanál szárított fenyőrügy

1 teáskanál bodzavirág

1 csipet borsmenta

1 evőkanál nyírfacukor (xilit – tradicionális édesítő)

Az összetevőket hidegen áztassa 5 napig, majd szűrje le.

Ezt az italt jéghidegen kínálják, különleges alkalmakkor.

5. Runalikőr – „ősi rúnák elixírje” (Izland)

Jelleg: alkoholos, enyhén sós, tengerillatú (!)

Hozzávalók:

300 ml akvavit vagy vodka

1 evőkanál szárított hínár (nori vagy dulse)

1 teáskanál édesgyökér

1 teáskanál ánizs

1 teáskanál tengeri só (nagyszemű)

7 nap érlelés után szűrje át kávéfilteren. Ez a legextrémebb ital a listán, de igazi kuriózum.

Állítólag Izlandon ezt itták, mielőtt kifutottak a halászok bátorságnövelőként.

+1 Bónusz: Julbrännvin – karácsonyi szellemlikőr (Skandináv ünnepi titok)

Jelleg: karácsonyi fűszeres, meleg, ünnepi

Hozzávalók:

500 ml vodka

1 evőkanál narancshéj

1 rúd fahéj

3 szem szegfűszeg

1 darabka csillagánizs

1 evőkanál barna cukor

Ideális adventi „szellemhívó” ital, amit kis pohárban, melegen vagy langyosan is kínálnak.

A skandináv szellemlikőrök nemcsak különleges italok kapcsolatot teremtenek a természettel, az évszakokkal, a családi rituálékkal és az ősi hiedelmekkel. Ezek az italok mindig többek voltak puszta alkoholfogyasztásnál gyógyítottak, bátorságot adtak, vagy épp védelmeztek a „szellemektől”.