Elengedhetetlen az egészség megőrzéséhez télen

A lazac téli fogyasztása hatékonyan támogatja az immunitást, pótolja a D-vitamin-hiányt, és segít fenntartani az energiát kevés napfény esetén. Erről Sara Vives spanyol táplálkozási szakértő számolt be.

A szakember szerint az omega-3 zsírsavak, amelyek bőségesen megtalálhatók ebben a halban, kulcsszerepet játszanak. Ezek a vegyületek segítenek szabályozni az immunválaszt és csökkenteni a krónikus gyulladást, ami a hideg évszakban a fertőzések fokozott kockázatával és a krónikus betegségek súlyosbodásával jár.

Vives a B12-vitamint a lazac egy másik fontos összetevőjeként azonosította. A hiánya fokozott fáradtsághoz, csökkent koncentrációhoz és állandó energiahiányhoz vezethet – ezek az állapotok különösen gyakoriak télen. A B12-vitamint tartalmazó élelmiszerek rendszeres fogyasztása segít fenntartani a normális idegrendszeri működést és anyagcserét.

„Továbbá a lazac jelentős D-vitaminforrás. Télen a napfény hiánya miatt a bőrben történő szintézise meredeken csökken, ezért az étrend válik az elsődleges eszközzé a vitamin normál szintjének fenntartására, amely fontos az egészséges csontok, izmok és immunrendszer szempontjából” – jegyzi meg az orvos.

A táplálkozási szakértő azt is megjegyezte, hogy a lazac magas fehérjetartalmú, ami hosszabb ideig tartó teltségérzetet biztosít és segít az étvágyszabályozásban. Elmondta, hogy ez a tulajdonság különösen fontos a hideg évszakban, amikor csökken a fizikai aktivitás és megnő a súlygyarapodás kockázata, írja a Sports.kz.