2026. január 15., csütörtök

Előd

EUR 385.23 Ft
USD 330.61 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Életmód

Elengedhetetlen az egészség megőrzéséhez télen

Segít szabályozni az immunválaszt és csökkenteni a krónikus gyulladást

MH
 2026. január 14. szerda. 20:31
Megosztás

A lazac téli fogyasztása hatékonyan támogatja az immunitást, pótolja a D-vitamin-hiányt, és segít fenntartani az energiát kevés napfény esetén. Erről Sara Vives spanyol táplálkozási szakértő számolt be.

Elengedhetetlen az egészség megőrzéséhez télen
A halpultot megtölti a friss lazac különböző minőségben és méretben
Fotó: AFP/DPA Picture-Alliance/DPA/Christian Charisius

A szakember szerint az omega-3 zsírsavak, amelyek bőségesen megtalálhatók ebben a halban, kulcsszerepet játszanak. Ezek a vegyületek segítenek szabályozni az immunválaszt és csökkenteni a krónikus gyulladást, ami a hideg évszakban a fertőzések fokozott kockázatával és a krónikus betegségek súlyosbodásával jár.

Vives a B12-vitamint a lazac egy másik fontos összetevőjeként azonosította. A hiánya fokozott fáradtsághoz, csökkent koncentrációhoz és állandó energiahiányhoz vezethet – ezek az állapotok különösen gyakoriak télen. A B12-vitamint tartalmazó élelmiszerek rendszeres fogyasztása segít fenntartani a normális idegrendszeri működést és anyagcserét.

„Továbbá a lazac jelentős D-vitaminforrás. Télen a napfény hiánya miatt a bőrben történő szintézise meredeken csökken, ezért az étrend válik az elsődleges eszközzé a vitamin normál szintjének fenntartására, amely fontos az egészséges csontok, izmok és immunrendszer szempontjából” – jegyzi meg az orvos.

A táplálkozási szakértő azt is megjegyezte, hogy a lazac magas fehérjetartalmú, ami hosszabb ideig tartó teltségérzetet biztosít és segít az étvágyszabályozásban. Elmondta, hogy ez a tulajdonság különösen fontos a hideg évszakban, amikor csökken a fizikai aktivitás és megnő a súlygyarapodás kockázata, írja a Sports.kz.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink