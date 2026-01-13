2026. január 14., szerda

Életmód

Így távolítsa el sült ételek szagát a lakásból

MH
 2026. január 13. kedd. 22:44
A profi szakácsok által alkalmazott gyors módszer néhány perc alatt eltávolítja az otthonából a sült ételek szagát.

Így távolítsa el sült ételek szagát a lakásból
Képünk illusztráció
Fotó: NorthFoto

A sült ételek szagának eltávolítása lehetetlennek tűnhet, különösen hal vagy burgonya sütése után. Van azonban egy éttermi trükk, amely azonnal hat, és friss, tiszta levegőt hagy maga után.

Hogyan lehet eltávolítani a sült ételek szagát otthon egy éttermi trükkel, amely azonnal hat?

A titok a fehér ecet és a citromhéj forralásában rejlik. A gőz semlegesíti a kellemetlen szagokat okozó zsíros részecskéket, és természetesen frissíti a levegőt. Ezt a módszert professzionális konyhákban is alkalmazzák, és nem hagy nyomot.

Hogyan kell csinálni otthon:

  • Öntsön fél liter fehérborecetet egy serpenyőbe.
  • Adjon hozzá egy citrom héját.
  • Forralja 10 percig, és szellőztesse ki a konyhát.
  • Kapcsolja ki a tűzhelyet, és hagyja a gőzt elpárologni.

Ezenkívül ajánlott a páraelszívót és a falakat forró vízzel és szódabikarbónával megtisztítani, hogy eltávolítsa a felhalmozódott zsírt. Ez az egyszerű eljárás kevesebb mint 15 perc alatt visszaadja konyhájának frissességét - írja a kasvutarinat.fi.

