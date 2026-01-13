Így távolítsa el sült ételek szagát a lakásból

A profi szakácsok által alkalmazott gyors módszer néhány perc alatt eltávolítja az otthonából a sült ételek szagát.

A sült ételek szagának eltávolítása lehetetlennek tűnhet, különösen hal vagy burgonya sütése után. Van azonban egy éttermi trükk, amely azonnal hat, és friss, tiszta levegőt hagy maga után.

Hogyan lehet eltávolítani a sült ételek szagát otthon egy éttermi trükkel, amely azonnal hat?

A titok a fehér ecet és a citromhéj forralásában rejlik. A gőz semlegesíti a kellemetlen szagokat okozó zsíros részecskéket, és természetesen frissíti a levegőt. Ezt a módszert professzionális konyhákban is alkalmazzák, és nem hagy nyomot.

Hogyan kell csinálni otthon:

Öntsön fél liter fehérborecetet egy serpenyőbe.

Adjon hozzá egy citrom héját.

Forralja 10 percig, és szellőztesse ki a konyhát.

Kapcsolja ki a tűzhelyet, és hagyja a gőzt elpárologni.

Ezenkívül ajánlott a páraelszívót és a falakat forró vízzel és szódabikarbónával megtisztítani, hogy eltávolítsa a felhalmozódott zsírt. Ez az egyszerű eljárás kevesebb mint 15 perc alatt visszaadja konyhájának frissességét - írja a kasvutarinat.fi.