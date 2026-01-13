Hogyan lehet felismerni a jó mézet?

Ősszel és télen gyakran használunk természetes gyógymódokat immunrendszerünk erősítésére. A méz az egyik legnépszerűbb termék, de hogyan lehetünk biztosak abban, hogy valódi, kiváló minőségű terméket vásárolunk?

Egy szakértő elmagyarázza, mire kell figyelni, és hogyan lehet otthon, egy egyszerű teszt segítségével ellenőrizni a méz minőségét.

A legfontosabb: egy megbízható méhész

A szakértők szerint a megbízható beszállító a legjobb garancia a méz minőségére. „Ideális esetben találjon egy megbízható méhészt, aki eredeti mézet szállít Önnek. Ez lenne a legjobb megoldás.” Sajnos nem mindenkinek van erre lehetősége, ezért jó tudni néhány egyszerű szabályt, amelyek segítenek felmérni a forgalomban lévő méz minőségét.

Ne félj az üledéktől – ez jó jel!

A vásárlók gyakran aggódnak az üveg alján felhalmozódó üledék miatt. „Ez nagyon jó méz. Csak légbuborékok kerültek az üvegbe, amikor megszilárdult.” A jó méz lehet folyékony és kristályos is. A kristályosodási folyamat a méz előállításához használt nektár típusától függ.

„Ha világos krém színű repce mézünk van, a méhésznek gyorsan centrifugálnia kell a méhsejtet, mert ez a fajta méz egy héten belül folyékonyból szilárd állapotba alakul át” – magyarázza a szakértő.

Hogyan kell tárolni a mézet, hogy megőrizze tulajdonságait?

Ha kristályosodott mézből folyékony mézet szeretnénk nyerni, azt nem szabad túl magas hőmérsékletre melegíteni. „Gondoskodnunk kell arról, hogy a hőmérséklet ne haladja meg a negyven fokot.” Alternatív megoldásként a friss mézet kis adagokban fagyaszthatjuk. „Azok számára, akik a folyékony mézet kedvelik, van egy másik megoldásunk: a méz fagyasztható; egy üveg friss folyékony méz kisebb adagokra osztható, és fagyasztáskor nem veszíti el tulajdonságait. Minden adag, amit kivesszünk, folyékony lesz” – biztosít minket a szakértő.

Otthoni teszt a méz minőségének ellenőrzésére

Hogyan lehet ellenőrizni a méz minőségét? Egy egyszerű teszt elegendő. Vegyünk egy kanállal nagy mennyiségű mézet, és öntsük egy helyre. Ha a méz „dombot” képez, az azt jelenti, hogy nem tartalmaz túl sok vizet, és jó minőségű.

„A virágnektár akár 80 százalék vizet is tartalmazhat, és a méhek ezt a nektárt méhsejtjeikben mézzé alakítják. Ez azt jelenti, hogy elpárologtatják a vizet, hozzáadják saját enzimjeiket, és a méz általában körülbelül 15 százalék vizet tartalmaz, míg a megengedett határérték 20 százalék. Ha több víz van benne, a méz erjedni fog” – foglalja össze a szakértő.

Aroma és íz – egyedülálló

Egy másik fontos kritérium az aroma. „A virágméznek van egy különleges aromája, amelyet igazán felismerünk, amikor megillatoljuk a mézet. Azonban a virágok aromája nem lehet domináns, a méz aromájának kell dominálnia. A hajdina mézben a hajdina aromája azonnal érezhető.” A mesterséges méznek nincs ilyen erős aromája - írja a kasvutaritnat.