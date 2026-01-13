Életmód
Hogyan lehet felismerni a jó mézet?
Egy egyszerű trükk elég hozzá.
Egy szakértő elmagyarázza, mire kell figyelni, és hogyan lehet otthon, egy egyszerű teszt segítségével ellenőrizni a méz minőségét.
A legfontosabb: egy megbízható méhész
A szakértők szerint a megbízható beszállító a legjobb garancia a méz minőségére. „Ideális esetben találjon egy megbízható méhészt, aki eredeti mézet szállít Önnek. Ez lenne a legjobb megoldás.” Sajnos nem mindenkinek van erre lehetősége, ezért jó tudni néhány egyszerű szabályt, amelyek segítenek felmérni a forgalomban lévő méz minőségét.
Ne félj az üledéktől – ez jó jel!
A vásárlók gyakran aggódnak az üveg alján felhalmozódó üledék miatt. „Ez nagyon jó méz. Csak légbuborékok kerültek az üvegbe, amikor megszilárdult.” A jó méz lehet folyékony és kristályos is. A kristályosodási folyamat a méz előállításához használt nektár típusától függ.
„Ha világos krém színű repce mézünk van, a méhésznek gyorsan centrifugálnia kell a méhsejtet, mert ez a fajta méz egy héten belül folyékonyból szilárd állapotba alakul át” – magyarázza a szakértő.
Hogyan kell tárolni a mézet, hogy megőrizze tulajdonságait?
Ha kristályosodott mézből folyékony mézet szeretnénk nyerni, azt nem szabad túl magas hőmérsékletre melegíteni. „Gondoskodnunk kell arról, hogy a hőmérséklet ne haladja meg a negyven fokot.” Alternatív megoldásként a friss mézet kis adagokban fagyaszthatjuk. „Azok számára, akik a folyékony mézet kedvelik, van egy másik megoldásunk: a méz fagyasztható; egy üveg friss folyékony méz kisebb adagokra osztható, és fagyasztáskor nem veszíti el tulajdonságait. Minden adag, amit kivesszünk, folyékony lesz” – biztosít minket a szakértő.
Otthoni teszt a méz minőségének ellenőrzésére
Hogyan lehet ellenőrizni a méz minőségét? Egy egyszerű teszt elegendő. Vegyünk egy kanállal nagy mennyiségű mézet, és öntsük egy helyre. Ha a méz „dombot” képez, az azt jelenti, hogy nem tartalmaz túl sok vizet, és jó minőségű.
„A virágnektár akár 80 százalék vizet is tartalmazhat, és a méhek ezt a nektárt méhsejtjeikben mézzé alakítják. Ez azt jelenti, hogy elpárologtatják a vizet, hozzáadják saját enzimjeiket, és a méz általában körülbelül 15 százalék vizet tartalmaz, míg a megengedett határérték 20 százalék. Ha több víz van benne, a méz erjedni fog” – foglalja össze a szakértő.
Aroma és íz – egyedülálló
Egy másik fontos kritérium az aroma. „A virágméznek van egy különleges aromája, amelyet igazán felismerünk, amikor megillatoljuk a mézet. Azonban a virágok aromája nem lehet domináns, a méz aromájának kell dominálnia. A hajdina mézben a hajdina aromája azonnal érezhető.” A mesterséges méznek nincs ilyen erős aromája - írja a kasvutaritnat.