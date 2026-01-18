A kávé több millió ember kedvenc itala, gyakran elengedhetetlen része a reggeli rutinjának és a reggeli utolsó „érintése”.

A táplálkozási szakértők azonban arra figyelmeztetnek, hogy a kávéhoz nem minden étel illik jól össze. Konkrétan, a kávé fogyasztása közvetlenül étkezés előtt vagy után befolyásolhatja a szervezet bizonyos ásványi anyagok és vitaminok felszívódását, ezért ha ezekből hiányod van, tanácsos óvatosnak lenni bizonyos kombinációkkal.

Az egyik leggyakoribb hiba a kávé fogyasztása kalciumban gazdag ételekkel, különösen tejtermékekkel együtt. Minden csésze kávéval a szervezet 2-3 milligramm kalciumot veszíthet, míg a javasolt napi bevitel körülbelül ezer milligramm. Bár ez a mennyiség kicsinek tűnhet, idősebb emberek vagy csontritkulásra hajlamosak esetében a kávé és a tejtermékek gyakori kombinálása növelheti a csontok gyengülésének kockázatát.

A szakértők ezért azt tanácsolják, hogy naponta legfeljebb három csésze kávét igyon, és például legalább egy órát várjon a kávéfogyasztással, ha a reggelije sajtot vagy joghurtot tartalmaz. Fontos megjegyezni, hogy a koffeinmentes kávé nem befolyásolja ugyanúgy a kalcium felszívódását.

A kávé a cink felszívódását is csökkentheti, függetlenül attól, hogy koffeint tartalmaz-e vagy sem. Ezért nem ajánlott azonnal fogyasztani olyan ételek után, amelyek gazdagok ebben az ásványi anyagban, mint például a vörös hús, a baromfi, az osztriga, de a hüvelyesek, például a bab és a borsó is. Hosszú távon az ilyen kombinációk hozzájárulhatnak a szervezet cinkhiányához.



Mivel nem szabad kávét inni, és miért

Különös óvatosságra van szükség a növényi eredetű vasforrások fogyasztása esetén is, különösen vegánok és vegetáriánusok számára. A növényi eredetű élelmiszerek úgynevezett nem-hem vasat tartalmaznak, amelynek felszívódása már eleve gyengébb, mint a húsból származó vasé.

A kávéban található polifenolok kötődnek a nem-hem vashoz, és tovább csökkentik annak biológiai hozzáférhetőségét, ezért ajánlott elkerülni a kávé fogyasztását olyan ételek mellé, amelyek lencsét, csicseriborsót, szójatermékeket, babot vagy borsót tartalmaznak.

A kávé fogyasztása vitamin- és ásványi anyag-kiegészítőkkel együtt szintén nem ajánlott. A koffein csökkentheti azok felszívódását, ezért tanácsos legalább egy órát várni a kávéfogyasztás és a vitaminok vagy ásványi anyagok bevétele között, hogy a kiegészítők teljes hatékonyságukat kifejthessék.

Végül a szakértők a kávé és az alkohol keverésére is figyelmeztetnek. Bár egy csésze kávé alkoholfogyasztás után hamis éberségérzetet kelthet, nem csökkenti a személy tényleges mérgezettségi szintjét, ami oda vezethet, hogy alábecsülik állapotukat. Ezenkívül az alkohol és a kávé kombinációja további terhet ró a májra, ami hosszú távon negatív egészségügyi következményekkel járhat - írj a dnevno.hr.

