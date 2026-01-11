2026. január 13., kedd

Előd

EUR 386.07 Ft
USD 330.48 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Életmód

Igaz az, hogy a test 7 évente teljesen megváltozik?

A tudományos adatok megerősítik

MH
 2026. január 11. vasárnap. 14:02
Megosztás

Gyakori tévhit, hogy a testünk hét évente megújul. Ez azonban nem igaz. A kutatások azt mutatják, hogy a testünkben lévő sejtek eltérő élettartammal rendelkeznek. Például a gyomornyálkahártya sejtjei 10 naponta megújulnak, míg a vörösvértestek élettartama körülbelül 120 nap.

Igaz az, hogy a test 7 évente teljesen megváltozik?
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Hans Lucas/Eric Beracassat

Testünk naponta több mint 330 milliárd sejtet újít meg, amelyek 12%-a a gyomor-bél traktus hámsejtje. Eközben a központi idegrendszer neuronjai egész életünkben velünk maradhatnak, ami különösen veszélyessé teszi az agysérüléseket.

Így a hét évnyi sejtmegújulás mítosza figyelmen kívül hagyja a szervezetben zajló sejtfolyamatok összetettségét és sokféleségét. A tudományos adatok megerősítik, hogy testünk egy dinamikus rendszer, ahol a különböző sejteknek megvan a saját egyedi élet- és megújulási ciklusuk – írta meg a Gismeteo.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink