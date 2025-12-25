Hogyan melegedjünk fel megfelelően a hideg télben?

Alekszej Tyurin függőségi szakértő szerint a fagypont alatti hőmérsékleten alkohollal való felmelegedés komoly egészségügyi problémákhoz vezethet a Lenta.ru-nak adott kommentárjában . Azt állítja, hogy az alkoholos italok csak hamis melegérzetet keltenek, sőt, növelik a kihűlés kockázatát.

A szakember elmagyarázta, hogy hideg időben sokkal biztonságosabb forró, alkoholmentes italokat választani. Konkrétan forró tea vagy sima, citromos forró víz fogyasztását javasolta. Ezek a lehetőségek segítenek a szervezetnek fenntartani a tónust, emelni a testhőmérsékletet és pótolni az elvesztett folyadékot.

Az orvos szerint a mézes gyömbérteának is jó melegítő hatása van. A gyömbér serkenti a vérkeringést, a méz pedig energiát ad. A függőségi szakember forró gyümölcsitalt is ajánlott, amelyhez adhatunk egy narancsszeletet és egy fahéjrudat – ez az ital segít abban, hogy gyorsabban melegebbnek érezzük magunkat.

Ahogy Tyurin hangsúlyozta, az alapvető különbség ezen italok és az alkohol között a felmelegedés mechanizmusában rejlik. A forró tea és a gyümölcsitalok lehetővé teszik a szervezet számára, hogy saját hőt termeljen anélkül, hogy megzavarnák a test hőszabályozó rendszerét. Az alkohol ezzel szemben zavarja a szervezet természetes védekező mechanizmusait.