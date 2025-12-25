Gyorsan szeretne elaludni?

Akár csak alkalmi dolog egy rossz éjszakai alvás, akár azon egyre növekvő számú ember közé tartozik, akik frusztráltan alszanak, van egy egyszerű technika, amelyhez nem kell több, mint a saját teste, hogy segítsen elaludni – ráadásul gyorsan. A 4-7-8 módszer egy légzésgyakorlat, amely a pránajáma (vagy légzésszabályozás) ősi jóga hagyományában gyökerezik, és segít ellazítani a testet és az elmét, majd ezt követően megkönnyíti az elalvást.

De először is egy kis számvetés: A kutatások kimutatták, hogy az alvás nem választható tevékenység. Valóban, az egész testet károsítja, rontja a kogníciót és lerövidíti a koncentrációs képességet egy rossz alvás. Ja, és rossz hangulatba is sodor bennünket.

A 4-7-8 módszert, a tanulmány mögött álló férfi, Dr. Andrew Weil, az Arizonai Egyetem Integratív Orvostudományi Központjának alapítója és igazgatója „természetes idegnyugtatónak” nevezte. Úgy működik, hogy aktiválja a paraszimpatikus idegrendszert, amely a pihenésért és az emésztésért felelős, miközben kikapcsolja a szimpatikus idegrendszert, amely kiváltja a stresszreakciónkat (vagy a „harcolj vagy menekülj” üzemmódot).

Ez a fajta mély és ritmikus légzés nemcsak a gyors elalvásban segíthet, hanem csökkenti a szorongást, segíthet a sóvárgásoktól a haragig mindent kezelni, és segíti az olyan folyamatok normális működését, mint az emésztés a szervezetben. Mivel sokan krónikusan stresszesek vagyunk, megéri beépíteni az ilyen technikákat a mindennapi rutinba.

Hogyan végezzük?

A 4-7-8-at elvégezheti az elalvás elősegítésére, akár az éjszaka közepén, amikor felébred, akár a nap bármely szakában, amikor nyugodtabbnak szeretné érezni magát. Akárhogyan és bármikor is csinálja, Dr. Weil azt tanácsolja, hogy rendszeresen és következetesen – ideális esetben naponta kétszer – végezze a technikát a tartós és életet megváltoztató eredmények elérése érdekében.

Szóval, hogyan kell csinálni? Az ultra-egyszerű légzőgyakorlat így néz ki:

1. Lélegezzen be az orrán keresztül négy másodpercig.

2. Tartsa vissza a lélegzetét hét másodpercig.

3. Fújja ki a levegőt nyolc másodpercig, miközben összeszorított ajkakon keresztül „suss” hangot ad ki.

4. Ismételje meg legfeljebb négyszer, naponta kétszer.