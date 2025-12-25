Egy gyermekorvos elmagyarázta, mely újévi ételek lehetnek károsak a gyerekekre

A felnőttek számára ismerős újévi asztal komoly egészségügyi kockázatot jelenthet a gyermekek számára. U. Gureeva gyermekorvos ezt a Gazetának adott interjújában magyarázta, figyelmeztetve, hogy a gyermekek emésztőrendszere rendkívül érzékeny a nehéz és szokatlan ételekre.

Az orvos szerint a gyermek szervezete még nem rendelkezik elegendő mechanizmussal a zsíros ételek, a csípős szószok és a füstölt húsok feldolgozásához. Az ilyen ételek jelentősen megterhelik a gyomor-bél traktust, és súlyos hasi fájdalmat, valamint bélproblémákat okozhatnak, amelyek több napig is eltarthatnak.

A szakember megjegyezte, hogy a hagyományos ünnepi saláták – az Olivier-saláta és a bundában sült hering – különösen veszélyesek. A gyermek hasnyálmirigye nem képes előállítani a teljes emésztéshez szükséges enzimeket, ami növeli az emésztési problémák kockázatát.

A gyermekorvos szerint a sült hús is veszélyt jelent. A sütés során olyan anyagok keletkeznek, amelyek károsan befolyásolják a gyermek máját.

Az orvos a cukros szénsavas italok fontosságát is kiemelte. A gázbuborékok felpuffasztják a gyomrot és kellemetlen érzést okoznak, míg a túlzott cukor erjedést indít el, ami puffadáshoz és hasi fájdalomhoz vezethet.

Gureeva hangsúlyozta, hogy ha egy gyermek ételmérgezés jeleit mutatja, a lehető leghamarabb orvoshoz kell fordulni.