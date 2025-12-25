Életmód
Csak legenda vagy tényleg hatásos a műkönny?
Ha a tünetei nem javulnak 1–2 héten belül, érdemes szemorvoshoz fordulni
A műkönny olyan szemcsepp, amely a szem felszínén pótolja a könnyfilm hiányzó vagy nem megfelelő rétegét. A könnyfilm felelős azért, hogy a szem nedves, sima és egészséges maradjon — így éles a látás és nem szárad ki a szem felszíne.
Műkönnyet leggyakrabban akkor használnak, ha száraz a szem, viszkető, égő, „homokszem”-érzés jelentkezik vagy utazás, számítógép-használat vagy légkondicionált hely miatti szemirritáció lép fel.
A műkönny segítségével a száraz szem tüneteinek enyhítése várható. Ha a szem gyakran kiszárad, gyakran könnyezik (a kiszáradt szem reflexesen könnyezhet), reggel ragadós szemmel ébred, akkor a műkönny segíthet hidratálni és csökkenteni a kellemetlenséget.
Az irritációt is csökkentheti a számítógép előtt ülésnél, hosszú olvasásnál, poros, száraz vagy füstös levegőben.
Kotaklencse viselésekor is nélkülözhetetlen lehet a műkönny. Vannak olyan műkönnyek, kifejezetten kontaktlencséhez, amik növelik a komfortérzetet.
Ha tünetei oka száraz szem, könnyező, fáradt szem vagy környezeti irritáció, akkor a szakemberek szerint hatásos a műkönny rendszeres használata.
Hatására azonnali, rövid távú enyhülést ad, a szem felszínét hidratálja és síkossá teszi.
Fontos azonban tudni, hogy nem gyógyítja az alapbetegséget. Ha a szemszárazság mögött valami komolyabb van (pl. szemszárazság-szindróma, hormonális okok, autoimmun betegség, gyógyszermellékhatás), akkor a műkönny csak tüneti kezelést nyújt és szükség lehet szemorvosra.
Nem minden műkönny ugyanolyan. Van vízszerű, hígabb, ami napi frissítéshez jó, míg a gél vagy kenhető formulák erősebb szárazságra, esti használatra ajánlottak.
Ha a tünetei erős fájdalommal járnak, látásromlást okoznak, váladékozással vagy gyulladással társulnak és gyakran visszatérnek, akkor minél hamarabb szakember segítségét kell kérni.