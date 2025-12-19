Mi okozza a téli éhséget?

A hideg éjszakák és a sötét nappalok miatt a szokásosnál is éhesebbnek érezheti magát télen. Ezért egyre gyakrabban nyúlhat vigasztaló ételekhez, mint a tészta, a kenyér vagy a csokoládé. Ha a szokásosnál jobban sóvárog a szénhidrátdús ételek után, állandóan éhesnek érzi magad, nincs miért aggódnia, írta a Mindmegette .

Ez valójában egy biológiai reakció, mivel a szervezetednek több üzemanyagra van szüksége a melegen tartáshoz. Karine Patel, a Dietitian Fit fogyókúrás dietetikusa elmondta, télen a teste keményebben dolgozik a stabil belső hőmérséklet fenntartásán. Ez növelheti az étvágyat, különösen az olyan ételek esetében, amelyek gyorsan energiát adnak. Ez is magyarázatot ad arra, hogy miért vágyhat szénhidrátokra abban a pillanatban, amikor belép a hidegből.

Emellett a szerotoninszint télen csökken – a szerotonin a boldogsághormon, a szénhidrátok pedig átmenetileg megemelhetik a szerotoninszintet, ami megmagyarázza, miért hajlamosak az emberek télen ezek után nyúlni.

A tél a ghrelin szintjének emelkedését is okozza. A ghrelint gyakran éhséghormonnak nevezik, és mind az állatok, mind az emberek télen megemelkednek a szervezetben, hogy felkészüljenek az élelmiszerraktározásra. Ennek a hormonnak a megnövekedett szintje áléhségérzetet okozhat, ezért akkor is farkaséhesnek érzheti magát, ha nemrég evett. Ez azt jelenti, hogy télen hajlamosabb lehet a nassolásra.

Így küzdheti le a téli éhséget

Vannak azonban módszerek arra, hogy ezeket a sóvárgásokat kordában tartsa. Ha télen kevésbé szeretne éhes lenni, a dietetikus szerint van néhány étel, amit be kell építeni az étrendedbe. Meleg, fehérjében gazdag leveseket ajánl. Véleménye szerint bármi kerülhet egy bögre levesbe, lencse, csirke, bab és paradicsom, aztán adjon hozzá quinoát. A téli éhség leküzdésében a meleg és a fehérje a nyerő:

A meleg segít ellazítani a szervezet stresszreakcióját is, ami természetes módon csökkenti az éhségérzetet.

Ha fehérjével kezdi a napot, az hosszabb ideig jóllakottan tart, és elkerülheti a délelőtti sóvárgást.

A magas fehérjetartalmú, lassan felszívódó szénhidrátokkal rendelkező görög joghurt bogyós gyümölcsökkel és fahéjjal nagyszerű választás. A fahéj stabilizálja a vércukorszintet, ami rendkívül fontos a téli sóvárgás megfékezéséhez. Ez a keverék fenntartja az energiaszintet, elkerülve a délutáni éhségrohamot, amitől sokan szenvednek a hidegebb hónapokban.

A túró egy másik nagyszerű lehetőség, mivel magas az omega-3 zsírsavtartalma. A sóvárgás elfojtása érdekében érdemes a hideg italokat melegítő gyógyteákra cserélni. A meleg italok segítenek abban, hogy rendszeresebben hidratált maradjon, csökkentve a kiszáradás okozta éhségérzetet, miközben megnyugtatóak is.