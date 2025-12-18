2025. december 18., csütörtök

Veszélyes lehet a túl sok mandarin

Egy gasztroenterológus figyelmeztetett

MH
 2025. december 18. csütörtök. 17:13
A mandarin túlzott fogyasztása negatívan befolyásolhatja az egészséget, figyelmeztet E. Melnikova gasztroenterológus. A Lentának adott interjújában az orvos megjegyezte, hogy ezeknek a citrusféléknek a nagy adagban történő fogyasztása kellemetlen reakciókat válthat ki az emésztőrendszerben.

Veszélyes lehet a túl sok mandarin
képünk illusztráció
Fotó: AFP/foodcollection/Mood4Food/Turiot/Roulier

A szakember szerint a túl sok mandarin fogyasztása az étrendben gyakran gyomorégéssel jár, és súlyosbíthatja a refluxbetegség tüneteit. Súlyosbíthatja a gyomorhurutot és a peptikus fekélyt is. További kellemetlenséget okoz a magas rosttartalom: túlzott fogyasztás esetén gyakran jelentkezik puffadás és felfúvódás.

Melnikova elmagyarázta, hogy a mandarin serkenti a sósavtermelést. Ennek eredményeként a gyomornyálkahártya érzékenyebbé válik, és a krónikus gyomor-bélrendszeri betegségek súlyosbodhatnak.

Az orvos megjegyezte ezen gyümölcsök allergén tulajdonságait is. A mandarint erős ételallergénnek tekintik, és a rájuk adott reakciók sokféleképpen megnyilvánulhatnak – a bőrkiütésektől és viszketéstől a szemgyulladáson át az angioödémáig. Az újévi ünnepek alatt az ilyen reakciók kockázata megnő, mivel az emberek hajlamosabbak túlenni, ami további terhelést jelent az immunrendszernek.

