Nagy-Britannia arra kéri az embereket, hogy ne vásároljanak dubai csokoládét

Az allergiásoknak kerülniük kell a Dubai-i stílusú csokoládét – figyelmeztetett az Egyesült Királyság élelmiszerbiztonsági szabályozója, miután több termék sem felelt meg az ország élelmiszerbiztonsági előírásainak – jelentette a The Independent.

A népszerű csokoládészeletek, amelyek többnyire pisztáciával, tahinivel és reszelt phyllo tésztával vannak töltve, az elmúlt évben egyre népszerűbbek lettek.

Az Élelmiszer-biztonsági Hivatal (FSA) azonban „több” ilyen terméket talált az Egyesült Királyságban, amelyek nem felelnek meg a fontos biztonsági és címkézési előírásoknak.

„Azt tapasztaltuk, hogy egyes termékek földimogyorót és szezámmagot tartalmaztak, amelyeket nem tüntettek fel a címkén” – mondta Rebecca Sudworth, az FSA politikai igazgatója.

A szervezet hangsúlyozta, hogy ezeknek a szeleteknek a megvásárlása „veszélyes” lehet az allergiában szenvedő fogyasztók számára.

„A felügyeleti szerv jelenleg a jelenleg értékesítés alatt álló termékek egy mintájának adatait vizsgálja felül, hogy biztosítsa azok megfelelését az élelmiszer-biztonsági előírásoknak” – tette hozzá a The Independent.

A Sudworth azt tanácsolta az allergiás fogyasztóknak, hogy tartózkodjanak a dubai csokoládé fogyasztásától, amíg a teszt eredményei ismertté nem válnak.

„Az allergiásoknak nem szabad dubai csokoládét fogyasztaniuk. Ha ajándékot vásárolnak allergiás személynek, azt tanácsoljuk, hogy tartózkodjanak ezeknek a termékeknek a megvásárlásától. Ez mindenféle allergiára vonatkozik, nem csak a mogyoró- és szezámallergiára. Az allergiában nem szenvedők is fogyaszthatják ezeket a termékeket, különösen, ha ismert márkák és kiskereskedők forgalmazzák azokat” – tette hozzá.

Ugyanakkor Jessica Merrifield, a Chartered Trading Standards Institute (CTSI) politikai és kampányvezetője hangsúlyozta:

„A vonatkozó jogszabályi követelmények egyértelműek – minden allergént tartalmazó élelmiszerterméket egyértelműen azonosítani és címkézni kell, hogy a fogyasztók tájékozott és biztonságos döntéseket hozhassanak. Ezen követelmények be nem tartása illegális és nagyon veszélyes is, mivel az ilyen termékeket nem biztonságossá teszi az ételallergiában szenvedők számára. Felszólítunk minden élelmiszer-vállalkozást, beleértve a kiskereskedőket és az importőröket is, hogy azonnal tegyenek lépéseket ezen követelmények betartása érdekében.”