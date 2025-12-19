2025. december 19., péntek

Előd

EUR 389.99 Ft
USD 332.67 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Életmód

Milyen mindennapi szokások rombolják az agyat?

Nagy változást hozhatnak

MH
 2025. december 19. péntek. 8:45
Megosztás

Az életkorral a kognitív funkciók hanyatlani kezdenek, de ez a folyamat lelassítható. E. MacDonald neurobiológus szerint ehhez bizonyos szokások elhagyására van szükség, írja a Pravda.

Milyen mindennapi szokások rombolják az agyat?
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Science Photo Library/GPR/Science/Gorodenkoff Productions

Hosszú ideig tévét nézni

A hosszú ideig tartó tévénézés növeli a kortizol, a stresszhormon szintjét. Ez különösen káros lefekvés előtt, mivel rontja az alvás minőségét.

Szomorú zene

A zene aktiválja a neuroplaszticitást – az agy alkalmazkodó- és változási képességét. A szomorú és agresszív zene azonban károsítja a kognitív képességeket, míg a vidám dallamok javítják a hangulatot és a gondolkodást.

Kritika

A kritika elválaszthatatlanul összefügg a stresszel. Azzal, hogy valaki abbahagyja mások megítélését, leszokik az önkritikáról is, ami kevésbé szorongóvá teszi, és összességében jobban érzi magát.

Ezek az egyszerű életmódbeli változások nagy változást hozhatnak az agy egészségében.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink