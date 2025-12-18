Miért van szükség étrend-kiegészítőkre?

Ahogy közeledik az új év, egyre többen kezdenek fogyókúrába vagy életmódváltásba. De hidd el: nem a csirkemell–saláta páros jelenti a megoldást.

Amikor újrakezdésről beszélünk, talán automatikusan a diétára gondol mindenki. „Holnaptól nincs vacsora, nincs szénhidrát, nincs élvezet.” Csak a túlélés és a mérleg.

Pedig a testünk nem az ellenségünk. Nem legyőzni kell, hanem megérteni.

A testünk nem kalóriaszámológép

A táplálkozás minősége gyakran sokkal többet számít, mint a kalóriamennyiség. Amikor elhagyjuk az ultrafeldolgozott élelmiszereket, a cukrot és a fehér lisztet, és valódi alapanyagokat kezdesz enni, könnyen lehet, hogy úgy kezd fogyni, hogy közben többet eszik.

Miért? Mert nő a telítőérték, csökken az éhségérzet, és stabilizálódik az energiaszinted.

A legtöbb fogyókúra rossz helyen indul

Szász Máté biológus és táplálkozástudományi szakértő szerint a kudarcok oka egyszerű: rossz állapotban vágsz bele. Fáradt, stresszes, rosszul alszik – és erre jön egy drasztikus diéta. A test ilyenkor nem együttműködik, hanem védekezik: fáradtsággal, falási rohamokkal, hízással vagy teljes kifulladással reagál. És ilyenkor születik meg a bűntudat, az önvád… majd a következő sikertelen újrakezdés.

Az alvás a fogyás egyik legfontosabb „tápanyaga”

„Az alvást úgy kell felfogni, mint egy negatív kalóriatartalmú tápanyagot” – mondja Szász Máté. Ha nem alszunk eleget, az olyan, mintha plusz kalóriákat vinnénk be. Az alváshiány:

rontja az inzulinérzékenységet,

lassítja az anyagcserét,

fokozza a zsírraktározást,

megemeli a kortizolszintet,

és szinte lehetetlenné teszi a diétát.

Az újrakezdést tehát nem a tányérnál, hanem az ágynál kell kezdeni.

A bélflóra is beleszól abba, mennyire vagyunk éhesek

Nem az számít, amit megeszünk – hanem az, amit a testünk valóban hasznosítani tud. Ebben döntő szerepe van a bélflórának.

Ha felborul az egyensúly, az nemcsak puffadást okozhat, hanem:

szorongást,

hangulatingadozást,

állandó éhséget,

és motivációvesztést is.

A motiváció ugyanis nem félelemből születik, hanem abból, amit nyersünk: jobb reggeleket, nagyobb nyugalmat, stabilabb idegrendszert.

Miért van szükségünk étrend-kiegészítőkre?

A biológus szerint a lakosság jelentős része jelenleg valamilyen vitamin- vagy ásványianyag-hiányban szenved, egyszerűen azért, mert az ételekből nem jut elég minőségi tápanyaghoz.

Ezért fontos lehet:

a jó minőségű,

független labor által ellenőrzött,

megbízható forrásból származó étrend-kiegészítő.

Ilyen termékeket nem talál diszkont áruházakban – és nem is érdemes ott keresni.

Újrakezdés = partnerség a testünkkel

A jó alvás, a rendszeres mozgás és a tudatos, következetes táplálkozás nem önsanyargatás. Ez partnerség, finomhangolás, türelem. Nem gyors csodákra van szükség, hanem olyan változásokra, amelyek mellett élni is jó. Fogadjuk el a testünk jelzéseit, adjunk neki időt, és lépésről lépésre építsük fel azt az életmódot, amelyben jól érezzük magunkat, írja a dietaesfitnesz.hu.