Miért lóg egy fahéjas rudacska a karácsonyfán?

A karácsony kiemelkedik a többi ünnep közül, mert tele van hagyományokkal, harmóniával és békével.

Ebben az évszakban sok, az otthon díszítésére használt tárgy különleges jelentőséget kap, köztük a fahéj, a jólét talizmánja.

Ha észrevette, hogy ebben az évszakban egyesek fahéjas rudacskákat használnak karácsonyi díszként színes szalagokkal együtt a karácsonyfájukon vagy koszorúikon, akkor tudnia kell, hogy ez az elem a szerencsét szimbolizálja - írja a kasvutarinat.

Sok kultúrában úgy tartják, hogy a fahéj jólétet, bőséget, békét hoz, karácsonykor megtisztítja a környezetet, megerősíti az új évre vonatkozó jó szándékokat, és finom, illatos hangulatot kölcsönöz a karácsonyi dekorációknak.