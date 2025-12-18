2025. december 18., csütörtök

Előd

Miért lóg egy fahéjas rudacska a karácsonyfán?

Tudja meg, mit jelent ez!

 2025. december 18. csütörtök. 8:32
A karácsony kiemelkedik a többi ünnep közül, mert tele van hagyományokkal, harmóniával és békével.

Miért lóg egy fahéjas rudacska a karácsonyfán?
Képünk illusztráció
Fotó: NorthFoto

Ebben az évszakban sok, az otthon díszítésére használt tárgy különleges jelentőséget kap, köztük a fahéj, a jólét talizmánja.

Ha észrevette, hogy ebben az évszakban egyesek fahéjas rudacskákat használnak karácsonyi díszként színes szalagokkal együtt a karácsonyfájukon vagy koszorúikon, akkor tudnia kell, hogy ez az elem a szerencsét szimbolizálja - írja a kasvutarinat.

Sok kultúrában úgy tartják, hogy a fahéj jólétet, bőséget, békét hoz, karácsonykor megtisztítja a környezetet, megerősíti az új évre vonatkozó jó szándékokat, és finom, illatos hangulatot kölcsönöz a karácsonyi dekorációknak.

