Hogyan mossuk meg helyesen az epret, és hogyan tároljuk hosszabb ideig a hűtőszekrényben?

Szeptembertől decemberig a szamóca a legjobb: ekkor a legfinomabb, a legolcsóbb és a legtöbb tápanyagot tartalmazza. A sokoldalú és könnyű szamóca szinte minden ételt átalakíthat, a turmixoktól és koktéloktól kezdve a salátákig, desszertekig, süteményekig és mousse-okig.

Ahhoz, hogy igazán élvezhessük ennek a gyümölcsnek az ízét, és megakadályozzuk, hogy idő előtt megromoljon, fontos tudni, hogyan kell helyesen kiválasztani, mosni és tárolni az eperet.

Hogyan válasszuk ki a friss és ízletes eperet?

A szakértők azt javasolják, hogy három fontos szempontot vegyünk figyelembe, mielőtt a termékeket a kosárba tesszük:

Textúra: Az epernek keménynek, de nem túl keménynek kell lennie. Kerüljük az olyan termékeket, amelyek dudorosak vagy puha foltokkal rendelkeznek.

Szín: Minél gazdagabb és egyenletesebb a vörös szín, annál jobb. A fehér vagy zöldes foltok azt jelzik, hogy a gyümölcs még nem teljesen érett.

Illat: A jó epernek édes és friss illata kell, hogy legyen.

Levelek: A leveleknek zöldnek és fényesnek kell lenniük, nem pedig száraznak.

A legjobb, ha szezonban vásároljuk őket – Uruguayban ez szeptembertől decemberig tart –, amikor jobb a minőségük és alacsonyabb az áruk.

Hogyan mossuk meg helyesen az eperet?

Az egyik leggyakoribb hiba, hogy az epret közvetlenül a vágás után vagy csak felületesen mossuk meg. A megfelelő mosás nemcsak megakadályozza a szennyeződést, hanem meghosszabbítja a termék eltarthatóságát is.

Öblítse le folyó víz alatt, és óvatosan törölje le, hogy eltávolítsa a szennyeződéseket anélkül, hogy megsérülnének. Tegye félre. Töltse meg a mosdót szobahőmérsékletű ivóvízzel. Adjon hozzá fehérítőt a gyártó által megadott arányban (általában 2 csepp literenként). Merítse a szamócát a vízbe, és hagyja állni 10 percig. Tiszta kézzel vegye ki, tegye abszorbens papírra vagy tiszta konyharuhára, és hagyja teljesen megszáradni.

Hogyan tároljuk az epret a hűtőszekrényben?

Az eper érzékeny termék, amely gyorsan romlik, de van egy nagyon hatékony módszer a szavatossági idejének meghosszabbítására. Miután az epret megmostuk és megszárítottuk, helyezzük egy nedvszívó papírral bélelt edénybe, hogy szabályozzuk a nedvességet.

A szárakat fóliával is lefedheti, és apró lyukakat készíthet rajta a levegő áramlásának biztosítása érdekében. Fontos, hogy ne halmozza fel őket: minél távolabb vannak egymástól, annál kevesebb kárt szenvednek. Ne távolítsa el a zöld leveleket, amíg nem készül el az étkezés.

A fagyasztott eper kiváló választás smoothie-khoz, üdítőitalokhoz vagy desszertekhez. Távolítsa el a szárakat, szárítsa meg jól az epret, és tegye egy edénybe, ahol nem érintkeznek egymással. Egy másik lehetőség az egészben való fagyasztás: így egy tömböt képeznek, amely tökéletes smoothie-khoz.

Egy extra tipp? Tegye őket vízzel együtt jégkocka-tálcába. Fagyasztás után „eperjégkockákként” funkcionálnak, amelyek tökéletesen alkalmasak víz vagy hideg italok ízesítésére nyáron.

Az eper előnyei

Ízük mellett az eper kiemelkedik azzal is, hogy az egyik legkevésbé energiadús gyümölcs: 100 grammonként csak 32 kcal. Emellett számos fontos vitamint tartalmaz:

A-vitamin: fontos a látás és a szövetek fejlődése szempontjából.

C-vitamin: elengedhetetlen a sejtek megújulásához és az immunrendszer erősítéséhez.

E-vitamin: antioxidáns, amely segít megvédeni a sejteket és javítja a vérkeringést.

B1-, B2-, B3- és B6-vitaminok: segítenek az energiaellátásban és hozzájárulnak a vörösvérsejtek termeléséhez.

Gondos kiválasztással, megfelelő mosással és tárolással az eper hosszabb ideig marad friss és megőrzi jellegzetes ízét. Ha pedig fagyasztjuk, akkor a szezon után is élvezhetjük. Az eredmény: több szín, több íz és több lehetőség az eper könnyű beépítésére a napi étrendbe - írja a kusvatarinat.