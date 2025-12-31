Könnyen el lehet veszni a zsírégető gyakorlatok között, ha nem tudjuk, hogy mi az, ami valóban használ a testünknek. De ennek vége! Ugyanis kiderítettük, hogy mi a lapos has titka!

Az ünnepek után mindenki fogadalmakat gyárt. Ha rá akarjuk szánni magunkat az életmódváltásra, a fogyásra, akkor az elhatározás és az első lépés megtétele a legnehezebb a folyamatban. Épp ezért azt javasoljuk, hogy először próbálkozzunk meg az otthoni gyakorlatokkal! Így legalább nem kell attól tartani, hogy bárki is ferde szemmel nézne ránk! Ezekkel a laposhas-gyakorlatokkal pedig kényelmesen tornázhatunk a nappali nyugalmában!

Miért jó a laposhas-torna?

Bár a lapos has egyáltalán nem volt mindig a szépségideál középpontjában – sőt, magát Vénuszt, a szerelem istennőjét is kendőzetlen úszógumikkal ábrázolták –, ma mégis ez a tökéletes test egyik ismérve. Persze ez nem azt jelenti, hogy hagynunk kellene, hogy más ítélkezzen a testünk fölött, viszont a saját egészségünkért igenis érdemes küzdenünk. Sőt, megérdemeljük, hogy a tükörbe nézve azt érezzük, hogy igen, szeretem és ápolom a testem, és jól nézek ki!

Ha kitűztük célul, hogy kell nekünk az a lapos has, akkor próbálkozhatunk kalóriaégető ételekkel, vagy fura TikTok-táncokkal is a megfelelő hatás érdekében. Ha viszont eggyel tradicionálisabban akarjuk leadni a felesleget a pocakunkról, és inkább zsírégető gyakorlatokat végeznénk, akkor íme három egyszerű póz, amellyel garantált a siker!

Laposhas-edzés otthon

Ezekkel a gyakorlatokkal több legyet is üthetünk egy csapásra: égetjük a zsírt és erősítjük a hasizmainkat! A gyakorlatok a plankpóz különböző variánsai, ugyanis egy 10 perces plank többet ér, mint egy egész órás felülés – írja az integratív egészségügyi tanácsadó és táplálkozási szakértő, Nora Tobin.

1. Plankpóz

Támaszkodjunk a kézfejeinkre, mintha fekvőtámaszhoz készülődnénk. A súly ne a csuklónkon, hanem az ujjainkon legyen, a fejünk és a lábfejünk pedig egy egyenes vonalat kössenek össze. Vagyis ne toljuk fel az égig, illetve ne eresszük le túlságosan a feneket. Húzzuk be a hasizmot középen, és tartsuk meg a pózt 30-60 másodpercig. Pihenjünk egy kicsit, fújjuk ki magunkat, aztán jöhet a következő!

2. Alkarplank

A póz szinte ugyanaz, csak egy szinttel lejjebb megyünk: most az alkarra kell támaszkodni. Ha nehezen tudjuk párhuzamosan tartani a karjainkat, akkor kulcsoljuk össze az ujjainkat a könnyebb tartás érdekében.

3. Oldalplank nyújtott karral

Most a sima plankpózból forduljunk át a bal lábfejünk külső élére, majd forduljunk át oldalra, úgy, hogy a bal kezünkön támaszkodunk. Helyezzük rá a bal lábunkra a jobbat is, a jobb kezünket pedig tegyük csípőre. Ha még jobban ki akarjuk használni ennek a póznak az előnyeit, akkor emeljük fel a jobb kezünket az ég felé vagy a fülünk mellett a fejünk fölé, és nyújtózzunk nagyot. Végezzük el a másik oldalon is – írta meg a Life.