Egy rossz szokásról lemondás megelőzheti az őszülést?

Több mint 80 millió ember küzd hajhullással, illetve őszüléssel, ezért a megelőzés és az őszülés elleni praktikák egyre jobban elterjedtek. Bár sok ok genetikai eredetű, ezért kevés hatásunk van rá, de vannak olyan tényezők is, amelyeket teljes mértékben mi befolyásolunk. Íme egy olyan rossz szokás, amivel, ha nem hagyunk fel, akkor a ritkuló, őszülő haj szinte garantált.

Az őszülés okai mögött számos dolog meghúzódhat, de van egy olyan, amely közel 29 millió felnőttet érint a világon. Ennyire rúg ugyanis azoknak a száma, akik napi szinten dohányoznak, nem is sejtve, hogy az általános egészségi károkon túl, milyen egyéb negatív következményei vannak ennek a rossz szokásnak. Több kutatás is bebizonyította, hogy a dohányzás összefügg az androgenetikus alopeciával, vagyis a hajhullással. A tanulmányok szerint a cigaretta több úton is gyorsítja a hajhullást, amely ellen a különböző hajápolási rutinok hatástalanok. A cigi ugyanis rontja a vérkeringést, valamint károsítja a DNS-t és a hajhagymákat, ezáltal lassítja vagy teljesen megakadályozza a haj növekedését.

A dohányzás emeli bizonyos hormonok szintjét, ezzel rövidítve a haj növekedési ciklusát, vagyis a haj idő előtt kihullik. Ha rendszeresen rágyújt, akkor azt is tudnia kell, hogy dohányzás fokozza az oxidatív stresszt, ami gyulladást és korai sejtpusztulást okozhat a fejbőrön, ami őszüléshez vezet.

Egy 2013-as, az Indian Dermatology Online Journal-ban megjelent kutatás szerint a dohányos résztvevők 50%-a már 30 éves kora előtt őszülni kezdett. Ebben a felmérésen azt is megállapították, hogy a dohányosok 2,5-szer nagyobb eséllyel tapasztalnak korai őszülést – még akkor is, ha évente csak néhány szál cigarettát szívnak el – számolt be a New York Post. Az őszülés ellen a legtöbben különböző hajápolási trükkökkel próbálkoznak, de ha a dohányzást folytatják, akkor nem sok jóra számíthatnak.

Egyelőre nincs pontos adat rá, hogy a leszokás alkalmas-e a hajhullás visszafordítására, csak nagyon kevés kutatást végeztek a témában, ami releváns eredményt hozott volna. Az ősz haj ellen természetesen lehet néhány praktikát alkalmazni. A korai őszülés lassítható, ha csökkented a stresszt, több B-vitamint viszel be, valamint kerülöd a túlzott hajformázást – és persze a dohányzást. A természetes olajok – például a rozmaring-, kókusz- vagy amlaolaj – rendszeres használata javíthatja a fejbőr állapotát és lassíthatja a pigmentvesztést, tájékoztat a Life.