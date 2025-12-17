Életmód
Egy rossz szokásról lemondás megelőzheti az őszülést?
Lehetséges a visszafordítása?
Az őszülés okai mögött számos dolog meghúzódhat, de van egy olyan, amely közel 29 millió felnőttet érint a világon. Ennyire rúg ugyanis azoknak a száma, akik napi szinten dohányoznak, nem is sejtve, hogy az általános egészségi károkon túl, milyen egyéb negatív következményei vannak ennek a rossz szokásnak. Több kutatás is bebizonyította, hogy a dohányzás összefügg az androgenetikus alopeciával, vagyis a hajhullással. A tanulmányok szerint a cigaretta több úton is gyorsítja a hajhullást, amely ellen a különböző hajápolási rutinok hatástalanok. A cigi ugyanis rontja a vérkeringést, valamint károsítja a DNS-t és a hajhagymákat, ezáltal lassítja vagy teljesen megakadályozza a haj növekedését.
A dohányzás emeli bizonyos hormonok szintjét, ezzel rövidítve a haj növekedési ciklusát, vagyis a haj idő előtt kihullik. Ha rendszeresen rágyújt, akkor azt is tudnia kell, hogy dohányzás fokozza az oxidatív stresszt, ami gyulladást és korai sejtpusztulást okozhat a fejbőrön, ami őszüléshez vezet.
Egy 2013-as, az Indian Dermatology Online Journal-ban megjelent kutatás szerint a dohányos résztvevők 50%-a már 30 éves kora előtt őszülni kezdett. Ebben a felmérésen azt is megállapították, hogy a dohányosok 2,5-szer nagyobb eséllyel tapasztalnak korai őszülést – még akkor is, ha évente csak néhány szál cigarettát szívnak el – számolt be a New York Post. Az őszülés ellen a legtöbben különböző hajápolási trükkökkel próbálkoznak, de ha a dohányzást folytatják, akkor nem sok jóra számíthatnak.
Egyelőre nincs pontos adat rá, hogy a leszokás alkalmas-e a hajhullás visszafordítására, csak nagyon kevés kutatást végeztek a témában, ami releváns eredményt hozott volna. Az ősz haj ellen természetesen lehet néhány praktikát alkalmazni. A korai őszülés lassítható, ha csökkented a stresszt, több B-vitamint viszel be, valamint kerülöd a túlzott hajformázást – és persze a dohányzást. A természetes olajok – például a rozmaring-, kókusz- vagy amlaolaj – rendszeres használata javíthatja a fejbőr állapotát és lassíthatja a pigmentvesztést, tájékoztat a Life.